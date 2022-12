„Je bezkonkurenční. Jehličí nepíchá a stromek jako takový vydrží dlouho,“ řekl Deníku Bača s tím, že tento trend trvá zhruba posledních sedm let.

„Dříve lidé brali jedle a smrčky tak zhruba půl napůl,“ dodal pěstitel.

Podobnou zkušenost má i Jan Dvořák, pěstitel z Hulína.

„Největší zájem je o jedličky, to potvrdí asi každý prodejce. V porovnání se smrky je to velký rozdíl. Lidé si raději připlatí za jedličku, která víc vydrží a nepíchá tak jako stříbrný smrk,“ uvedl Dvořák. Dodal, že smrk navíc bývá háklivější, když přijde do tepla.

„Většinou dříve opadne. Naopak jedle vydrží v podstatě všude a po celé Vánoce. Problémem mohou být pouze stromky, které jsou k nám dovážené z Dánska. Ty se řezají už někdy v říjnu a proto u nich naopak hrozí, že přes svátky nemusí vydržet,“ vysvětlil Dvořák.

Lidé nechávají nákup stromku na poslední dva týdny

Oba pěstitelé se zároveň shodují, že je jedno, kdy si lidé vánoční stromek pořídí.

„Jak už jsem zmínil, pokud ten stromeček není uřezaný dva až tři měsíce dopředu, tak už je jedno, jestli je to týden nebo čtrnáct dní před Vánocemi. Nejnabitější u nás bývají především poslední dva až tři víkendy před Vánocemi. Obecně se dá říct, že lidé stromky pořizují v posledních čtrnácti dnech před svátky. Ty poslední dva týdny bývají každoročně hektické,“ řekl Dvořák.

A jak je to letos s cenami stromků?

„Ceny jsme letos museli zvednout, a to o nějakých deset až patnáct procent. Jestli to je moc nebo ne, to si musí zhodnotit zákazník,“ řekl Přemysl Bača.

Zdražit musel také Jan Dvořák.

„Cena jde obecně nahoru, ale není to zase nijak markantní. My jsme konkrétně smrky nechali cenově stejné jako vloni a jedličky jsou o něco dražší, zhruba o padesát až sto korun,“ dodal Dvořák.

Kromě druhu se cena odvíjí také od výšky stromku. Vánoční stromek se tak dá pořídit od zhruba 300 korun až po dva tisíce. V Česku se jich každoročně prodá okolo 1,3 milionu.

Prodávat se budou až do Vánoc

Kdo nechal nákup vánočního stromku na poslední chvíli, nemusí mít strach. Jeden ze symbolů Vánoc bude na mnoha místech k dostání až do Štědrého dne.

„Každý rok prodáváme do 23. prosince, vždy od 9 do 17 hodin a na Štědrý den ještě dopoledne,“ doplnil Dvořák.

„Stává se, že nám někdo zavolá na poslední chvíli, třeba po obědě na Štědrý den, tak se snažíme vyhovět, aby nebyl člověk na Vánoce bez stromku,“ uzavřel pěstitel.