Intenzivní přívalový déšť dnes odpoledne zaměstnal hasiče především na Zlínsku. Od 14 hodin vyjely profesionální i dobrovolné jednotky k bezmála 40 událostem souvisejícím s rozmary počasí. Především se jednalo o čerpání vody ze sklepů nebo čištění ucpaných kanalizačních vpustí.

Hasiči likvidují následky přívalových dešťů ve Zlínském kraji; úterý 23. května 2023 | Foto: HZS Zlínského kraje

Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková upozornila, že ve dvou případech bylo dokonce nutné vyhlásit druhý stupeň poplachu. „Odpoledne před půl třetí bylo vysláno šest jednotek hasičů do ulice Kvítkovická v Napajedlích, kde do areálu zdejší firmy tekla voda z okolního pole, sesunula se část svahu a u budov skladů se vytvořila obrovská laguna vody a hrozilo, že vteče do budov,“ popsala mluvčí.

Později hasiči zasahovali také v Otrokovicích, kde mimo jiné pronikla voda do sklepů domů. „Pět jednotek do Otrokovic - Kvítkovic v ulici U Farmy, kde se taktéž rychle vytvořila bahnitá laguna vody a neodtékala, neboť byly ucpané mříže z odvodnění,“ vylíčila Javoříková.

Do odstraňování vzniklých komplikací se zapojili také pracovníci města Otrokovice a Technických služeb Otrokovice.

Kvůli spoušti, kterou v Otrokovicích déšť napáchal, starostka města také svolala povodňovou komisi. „Nejvíce zasažené části jsou v blízkosti břehů řeky Dřevnice, u společnosti Continental Barum a v Kvítkovicích,“ informovala otrokovická radnice prostřednictvím sociálních sítí.

Komplikace v dopravě

Voda na vozovce nadělala problémy také ve Zlíně. Kvůli zaplavení vodou a bahnem byla s omezením průjezdná silnice I/49 poblíž nákupního centra Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích. Na cestě se tvořily kolony, spoje městské hromadné dopravy nabíraly zpoždění.

Voda a bahno částečně zaplavily také dálnici D55 u Otrokovic a Napajedel na Zlínsku, průjezdná byla se zvýšenou opatrností, uvedla policie.

Na Zlínsku byly také po průtrži mračen zaplavené některé podjezdy. Na zatopené silnici III/4973 u Otrokovic uvízla dodávka s vlekem. Na vozovku ve zlínské místní části Chlum spadl vlivem silného větru a deště strom.

V dalších částech kraje vyjeli hasiči minimálně. „Na Vsetínsku čerpali vodu ze dvou objektů, na Uherskohradišťsku v jednom případě a na Kroměřížsku hasiči nevyjeli ani jednou,“ uzavřela mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.