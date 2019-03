Nově si aktivitu pod svá křídla vezme společnost Martina Němce Kroměřížská plavební. Město ji vybralo na základě dobrých zkušeností a předešlé spolupráce. Avšak stavba nového, stálého přístaviště v Kroměříži ze strany Ředitelství vodních cest České republiky (dále jen ŘVC) je zatím v nedohlednu.

Zatím je hotová vizualizace

Jeho podoba existuje v současnosti pouze na papíře. A protože bude vybudování přístaviště záviset také na výstavbě plavební komory v Bělově, jejíž realizace zatím nezačala, o konkrétním datu nemůže být ani řeč.

Přitom už v lednu 2015 ŘVC avizovalo jako datum dokončení projektu rok 2017. Proto se o břehovou část pro výletní lodě nyní postará samo město. Kroměřížská plavební se chce do pořádání výletních plaveb pustit s velkou pompou.

„O řeku Moravu se lidé v Kroměříži zajímají jen v době, kdy přijde velká voda. V Olomouci, Přerově, Uherském Hradišti a jinde to žije. Někde se lidé chodí opalovat, jinde venčit psy, běhat či jen tak na procházky po březích. Kroměříž má nevýhodu v příliš zkosených březích. Věřím ale, že i u nás to bude v otázce výletních plaveb stejné,“ doufá Martin Němec.

„Myslím, že turistický potenciál tu je,“ říká Němec.

Konec v Orokovicích, dál nemohou

„Provozujeme půjčovnu kajutových lodí na Baťově kanále, ale setkávám se s dotazy lidí, zda mohou doplout do Kroměříže, a já musím konstatovat, že to bohužel není možné. Skončí v Otrokovicích a dál to nejde,“ říká majitel půjčovny, který jedním dechem dodává, že má také spoustu dotazů stran možností plaveb v Kroměříži.

Proč není sjízdná celá vodní trasa a je v podstatě v půlce rozseknutá, již bylo zmíněno. Může za to chybějící plavební komora v Bělově. Její výstavba se protahuje už několik let. A to zejména z toho důvodu, že se řešily připomínky ekologů. ŘVC vede její stavbu zatím ve stadiu příprav. Doposud není známo ani datum zahájení její realizace.

„Již vedeme územní řízení. Doufáme, že se vše v dohledné době vyřeší,“ uvádí mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Z Kroměříže na Slovensko

Vybudováním asi 35 metrů dlouhé vodní komory se celá trať protáhne. Lodní cesta má nyní 56 kilometrů a je na ní 13 plavebních komor. Její začátek je za česko-slovenskými hranicemi ve Skalici. Z Kroměříže by bylo možné doplout jedním zátahem až na Slovensko. Kroměřížská radnice se ústy svého mluvčího Jana Vondráška s touto myšlenkou ztotožňuje.

„Podporujeme snahu o zbudování komory v Bělově, ale na nás to bohužel nezávisí,“ nechal se slyšet Vondrášek.

Bukovský z ŘVC ovšem pro Deník také potvrdil, že mezi výstavbou bělovské plavební komory a přístavištěm v Kroměříži existuje rovnítko.

„Přístaviště vznikne až v době, kdy bude splavný Bělov,“ uvádí Bukovský. I přesto se na projektu kroměřížského přístaviště pracuje. V současné době existuje jeho vizualizace, s radnicí projednalo ŘVC jeho umístění a vše postoupilo do části, kdy bude třeba posoudit vliv přístaviště na životní prostředí.

Výletní plavby v Kroměříži Bude se jezdit vždy o víkendech. Budou možné mimořádné plavby a případně pronájem lodi na různé oslavy, posezení. Naplánované jsou tři okruhy – malý, střední, velký. U nejdelší trasy se počítá se zhruba tříhodinovou plavbou. Cena lodního lístku je 200 korun na osobu. Děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma. Pronájem lodě 2000 korun.