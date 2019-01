Největší dobrovolnická akce u nás Tříkrálová sbírka je už v plném proudu. Králové brodí ulice, chodí od domu k domu a koledují.

Za její organizací stojí Charita, výtěžek z ní tak pomáhá nemocným a potřebným. Jaké úsilí a co vše odnáší její plánování a organizování si však dokáže představit jen málokdo, proto jsme se ptali přímo koordinátora sbírky z Oblastní charity Kroměříž Josefa Šebestíka, který tuto funkci zastává už od roku 2005. Přičemž v Kroměříži se sbírka letos uskutečnila již po devatenácté.



Jak dlouho a co všechno obnášejí přípravy?

Na starosti mám vše od začátku až do konce. Musím sepsat a poslat informace o všech vedoucích, kdy a kde se bude koledovat a kde si například vyzvednou pokladničku. Vše to samozřejmě musím i naplánovat. Dále také tak měsíc před vánoci rozesílám pozvánky na koncerty a další různé akce, které pořádáme v souvislosti se sbírkou. Čtrnáct dní před koledováním pak začínám obvolávat starosty, že přijedeme. Starosta nám vždy musí pokladničky zapečetit, čímž souhlasí s tím, že budeme po obci chodit.



S přípravy začínáte tedy před vánocemi?

Přípravy začínají ještě dříve, chystají se pokladničky, které se musejí očistit. Už v květnu či červnu objednáváme všechny potřebné věci, jako jsou kalendáříky, tašky, dárky pro koledníky a další. Letos jsme objednávali i pokladničky, protože už byly dosti poničené.



Jezdíte s koledníky?

Ano, jezdí dvě auta, kdy se rozdělíme na půlku a koledníky rozvážíme. Ještě před cestou tady pro ně chystám tašky s kalendáříky, cukříky a dvěma křídami. Také chystám složenky. Stává se, že lidé chtějí přispět i větší částkou, ale požadují daňový doklad, aby si částku mohli uplatnit při daňovém přiznání. Což mi jim dát nemůžeme, takže jim dáváme složenku. Peníze pak posílají do Prahy a z Prahy dle bydliště dárce, posílají peníze na příslušnou oblastní charitu.



Kolik skupin máte tedy na starosti?

Letos na Kroměřížsku koleduje 210 skupin. Jedná se o rapidní nárůst, protože v loni jich bylo 197. Není však lehká záležitost získat koledníky. Stává se nám, že na poslední chvíli někdo vypadne a já pak za něj musím rychle sehnat náhradu. Často však volají starostové z obcí, že jim někdo vypadl, ale už za něj náhradu mají.



Co se pak stane se sbírkou až dokoledujete?

Ve formuláři je pak také napsáno kdy a kde přijedeme rozpečetit a počítáme.



Běžně se zkratka K + M + B vykládá jako iniciály tří králů, je tomu opravdu tak?

Ve skutečnosti se jedná o zkratku požehnání „Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu“, a to na celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet. Ono se doopravdy neví, zda se Tři králové takto jmenovali.