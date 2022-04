Hlavním důvodem bylo, že se podle zdůvodňující zprávy prodejem pozemku zmenší lidem žijícím v sousedství životní prostor. Kromě toho by nový bytový dům stál jen zhruba patnáct metrů od stávajících domů.

Začne výstavba? Zastupitelé schválili prodej pozemků v Hanáckých polích

Na nic se neptejte

„Tady se zastupitelům předkládá suché sdělení ať prodají pás tří metrů pozemku a ať se v podstatě na nic moc neptají. Jsou tady nějaké náznaky studií a úplně mimochodem se zmíníte, že se občanům, kteří žijí v sousedství tak trochu zmenší životní prostor,“ kroutil hlavou opoziční zastupitel Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko) a zmínil také, že se budova měla přestavět na centrum pro pacienty postižené Alzheimerovou chorobou.

„Obchodní dům Prior změnil majitele a ten má s budovou nový úmysl. Vysvětlil nám, že z dnešních skladů má zájem vybudovat nějakou přístavbu na bytový dům a žádal nás o to rozšíření o tři metry. My jsme vycházeli z toho, že bychom byli rádi, kdyby se ty budovy do budoucna zrekonstruovaly, aby to tam bylo snesitelnější,“ zdůvodnil návrh radních starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).

Na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady půjde z města 1,5 milionu

Jednoznačné ne

Proti prodeji se však otevřeně vyslovil i jeho stranický kolega Jaroslav Novák (Nezávislí). „Já moc častokrát nediskutuju, ale tentokrát s tím prodejem zásadně nesouhlasím. A to z toho důvodu, že se obyvatelé ze sousedství v současnosti dívají z oken na vzrostlou zeleň a tímhle přijdou o životní prostor, jak už bylo zmíněno. Za mě proto jednoznačné ne,“ uvedl.

Nový záměr s lidmi žijícími v sousedství zřejmě nikdo neřešil. „Jsou města, která si hlídají zásahy do území, kde prostupuje zájem jedněch a druhých. Opravením budovy se sice vyřeší jeden problém, ale vznikne druhý – a to mnohem zásadnější pro kvalitu bydlení v dané oblasti. Navíc jsem pochopil, že se to s lidmi nijak nediskutovalo, což mě mrzí a je to důvod, abych pro tohle nemohl hlasovat,“ dodal Pavel Motyčka (KDU-ČSL, Zvuk 12 a nezávislí).

Ráj zahrádkářů je zpět. Florii zkrášlí rozkvetlé múzy z desítek tisíců květin

Vám to připadá normální?

Proti prodeji se vyslovili také Kroměřížané, kteří žijí v sousedních domech. „Chtěl bych se tady zastupitelů zeptat, jestli se tam byli fyzicky podívat, když o tom chtějí hlasovat?“ tázal se starší muž, podle které chce město tímto prodejem zkrátit o tři metry ten nejkratší dvůr v dané lokalitě.

„A to někomu, kdo ani není z Kroměříže a ještě na úkor obyvatel okolních domů,“ kroutil hlavou.

„Když nám tam postavíte ještě další budovu, která bude do výšky deseti metrů, tak já se přímo z kuchyně budu do té budovy dívat. Budu ji mít přímo před očima. Vám to připadá normální? Nezlobte se, ale mě tedy ne,“ pronesla žena na čtvrtečním zasedání zastupitelstva žena bydlící v jednom ze sousedních domů.