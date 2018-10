Přílepská cyklostezka byla předána do provozu

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 16 125 Kč

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka do pultu lahůdek, masa a uzenin. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16125 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Holešov, - Náplň práce: zajištění prvotřídního zákaznického servisu, práce na úseku lahůdek, masa a uzenin, doplňování zboží, zodpovědnost za správné vystavení zboží, kontrola záruční lhůty, kontrola správnosti cen, kontrola dostupnosti a čerstvosti potravin, kontrola a dodržování legislativních požadavků na prodej zboží, - min. základní vzdělání, úvazek 37,5 hod., nástupní mzda 16 125,-Kč (po 3 měsících následuje navýšení), otevírací doba prodejny 7:00 - 22:00 hod., PD není totožná s otevírací dobou prodejny, začátek PD i v 5:00 hod., - Benefity: stravenky v hodnotě 80 Kč, dovolená 20 dnů za rok, umožňujeme časovou flexibilitu při plánování směn, sleva 10 % na každý nákup v síti Tesco (po 6 měsících), až 6 dní rekondičního volna podle počtu odpracovaných let, 1 den placeného volna navíc na doprovod dítěte na dětský tábor, ozdravný pobyt nebo na 1. den v první třídě ZŠ, volnočasové aktivity - malé či velké sportovní a společenské akce, odměny za loajalitu, další výhody a benefity, - kontakt osobně na pracovišti na pultu informací nebo telefonicky Po-Pá (7:00 - 14:30 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: 11065paf@cz.tesco-europe.com. Pracoviště: Tesco stores čr a.s. - prac. holešov, Palackého, č.p. 520, 769 01 Holešov. Informace: Dagmar Podolová, +420 573 525 609,702 179 766.