I tentokrát byly hlavním důvodem celé rozmíšky peníze. Obce ze spádové oblasti mysločovické školy měly od příštího školního roku zaplatit 2000 korun na žáka za to, že v Mysločovicích dítě navštěvuje školní družinu a jídelnu. Doposud však dotčené vesnice platily 1400 korun za žáka.

Mysločovice s navýšením o 600 korun narazily. Po řadě jednání se všechny strany, vyjma Lechotic, shodli na spoluúčasti obcí ve výši 1200 korun za žáka.

Rodiče z Lechotic tedy jako jediní žili v nejistotě, kam jejich děti v září nastoupí. Oddechnout si mohli teprve včera, kdy mysločovická škola oficiálně uveřejnila, že všechny děti do prvních tříd přijímá.

Ředitelka školy Pavla Gregorovičová to Deníku potvrdila.

„Zvítězilo morální hledisko. Musíme myslet na děti. Rozhodli jsme se je přijmout. Znamená to ovšem, že zřizovatel (obec Mysločovice, pozn. redakce) na sebe bere zodpovědnost platit za všechny přijaté děti z Lechotic. A to po celých devět let,“ zdůraznila Gregorovičová.

Lechotice od září 2019 přestávají platit také za své žáky, kteří již jsou vevyšších ročnících. Mysločovice tedy z vlastního bude platit 1200 korun ročně za zhruba 50 lechotických dětí.

„Příští týden bude schůze rodičů a už se snad budeme moci v klidu zabývat novým školním rokem,“ doufá nyní ředitelka. Mysločovická škola tak místo jedné třídy nakonec otevře třídy dvě. Každou pro dvacet žáků.

Za rok do Holešova

Starosta Lechotic Petr Maňásek si přesto stojí za rozhodnutím nepřistoupit na podmínky Mysločovic.

„Starostové a starostky v okolí mi nabízeli možnost uzavřít dohodu s jejich školou. Všichni mají málo zapsaných dětí. Doplácí tedy hodně na provoz. Každé dítě znamená do rozpočtu desítky tisíc korun,“ poznamenal starosta.

Proto se nakonec představitelé Lechotic obracejí na pomoc jinam.

„Zastupitelstvo odhlasovalo zájem vytvořit školský obvod s Holešovem, který po nás dokonce nepožaduje žádné platby,“ nastínil budoucnost Maňásek.

Pokud jim Holešov na svém dalším zasedání zastupitelstva vyhoví, bude pro Lechotice od příštího roku spádovou oblastí právě Holešov.

Pokud by se ovšem Lechotice nedohodly s nikým ve svém okolí, musel by se vložit do celé situace kraj. Vedoucí odboru školství na Krajském úřadě Stanislav Minařík je z celé situace zklamaný.

„Zlínský kraj by byl jediným krajem v republice, který by musel z moci úřední přiřadit obci nějakou školu. Zlínský kraj by měl tři anomálie – prasečí mor, medvěda a mysločovickou školu,“ postěžoval si Minařík.