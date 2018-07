Při svatbě nám pršelo štěstí, říká výherkyně prstenu s brilianty Radka Vaculková

Manželům Radce a Františkovi Vaculkovým z Dolního Němčí přálo štěstí a zvítězili v soutěži Svatební pár Deníku 2018. Proto si v redakci Slováckého deníku převzali v těchto dnech z rukou autora ceny Zbyňka Zimčíka, majitele uherskohradišťského studia Filip – prsten s brilianty.

Oba z manželů jsou z výhry nadšeni, ale také velmi překvapeni.

Do soutěže se totiž přihlásili jen díky své soutěživé povaze.

„Iniciovala jsem to vlastně já. Byla už asi polovina prosince a do uzávěrky zbývalo jen pár dnů, když jsme si řekli, proč to nezkusit. Byly jsme asi 117. v pořadí. Vybrali jsme tedy fotku, poslali a čekali, co bude dál,“ popisuje začátek příběhu s dobrým koncem Dolněmčanka Radka Vaculková.

Její manžel souhlasně přikyvuje.

Vzhledem ke své povaze se do sbírání hlasů pustil mladý pár naplno.

„Angažovali jsme do hlasování celou rozvětvenou rodinu i známé, a to nejen v Dolním Němčí. Také manželova maminka v Bojkovicích byla velmi aktivní,“ přiznává sedmadvacetiletá Radka Vaculíková.

Mladý pár spolu šťastně žije už od loňského dubna.

„Vzali jsme se po šesti letech známosti, kdy nás seznámila naše společná kamarádka. Na svatbu, která se uskutečnila v dolněmčanském kostele přijelo na osmdesát lidí. Pršelo nám tehdy štěstí,“ vzpomíná Radka Vaculková, která je momentálně účetní v jedné ze staroměstských firem.

Novomanželé, kteří sdílí společné nadšení pro cykloturistiku se po vdavcích vydali hned na dvě svatební cesty.

Nejprve strávili týden na Mallorce a v září si pak vyrazili na větší výjezd do Thajska.

„Vypůjčili jsme si tam skútr a cestovali napříč zemí,“ s nadšením vzpomínají letošní výherci.

Prsten, který si novomanželé odnesli je elegantního a decentního vzhledu.

„Měli jsme dvě možnost výběru. První šperk se hodil více na společenské akce a druhý byl spíš na běžnější nošení. Nakonec jsem se rozhodla pro ten druhý, protože mám v plánu jej nosit nejen na zvláštní události,“ vysvětluje s úsměvem energická Radka Vaculková.

Páru, který si slavnostně odnáší svou trofej ale ve stejný týden, kdy se o výhře dozvěděli přibyla ještě druhá radost. 25. června se obec Dolní Němčí, kde spolu už dva roky žijí, stala Vesnicí roku.

„Byly to hned dvě radosti v jednom týdnu,“ uzavírá původem Bojkovjan, dnes již hrdý Dolněmčan František Vaculka.

Autor: Kateřina Večeřová