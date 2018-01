Prezidenta na příštích pět let si vybírají i lidé na Kroměřížsku

V Praze bylo u prezidentských voleb hodně rušno, v kroměřížském regionu ale v pátek začalo hlasování o příští hlavě státu poklidně. Až do večera nehlásila žádná z volebních místností v regionu jakékoli komplikace – a popravdě řečeno, ani voliči se k urnám dramaticky nehrnuli.

Například v Žeranovicích, obci s necelými osmi stovkami obyvatel, nečekal přímo před druhou hodinou nikdo a zhruba desítka lidí přišla k urnám až postupně během prvních dvaceti minut. Tamní komise registruje na šest stovek voličů.

Právě v této obci navíc letos poprvé testují netradiční zlepšovák: volební plenty přímo z dílny tamního místostarosty.

„Předtím jsme ve dvou tahali velké budky, které se musely ještě smontovat. Teď to ale náš místostarosta vymyslel tak, že se na stůl dá trojstranná zástěna ze dřeva, která je skládací a lehoučká, takže to pak kdokoliv sbalí pod paži a odnese,“ popsal s úsměvem vynález tamní starosta Stanislav Němec. V žeranovické volební místnosti jej mají rovnou ve dvou variantách.

„Jednu na stání a druhou se židlí na sezení. Já jsem panu místostarostovi říkal, že by to mohl klidně i prodávat po republice,“ líčil starosta Žeranovic.

Šestičlenné volební komisi v obci už potřetí předsedal tamní zastupitel Ladislav Zavadil.

„Stejně jako ostatní členové komise jsem i já nominován politickými stranami. A při úvodním zasedání komise jsem si post předsedy už potřetí vylosoval,“ krčil rameny.

A jaký by měl být podle ostříleného předsedy žeranovické volební komise příští prezident?

„Není podle naší ústavy osobou, která by mohla výrazněji zasahovat do politiky. Spíš by to měl být člověk, který má všeobecný rozhled, měl by být reprezentativní vůči občanům i vůči zahraničí, znát jazyky, vystupovat diplomaticky,“ vyjmenoval Ladislav Zavadil s tím, že on sám svého favorita znal už půl roku před volbami.

Mezi prvními voliči nechyběli v Žeranovicích manželé Zapletalovi.

„Obvykle tak brzo nechodíme, máme totiž tři děti. Ty nám teď ale hlídá babička, tak jsme toho využili. Prezident by hlavně neměl krást, měl by být poctivý, rázný, říkat, co si myslí a dobře zastupovat naši zemi – zkrátka být reprezentativní,“ shodl se manželský pár.

V jedné ze dvou místností v budově hulínské základní školy je letos předsedou sedmičlenné volební komise Ludvík Folkner.

„V komisi sedím od revoluce každý rok, předsedou jsem asi počtvrté. Lidé chodí průběžně, před chvílí tu byla dokonce téměř fronta,“ řekl Deníku s tím, že volební účast v Hulíně bývá mezi čtyřiceti až padesáti procenty, u senátních voleb ještě o něco méně. Průběh je ale každoročně klidný.

"Pokud někdo přijde s lehkou hladinkou, tak si maximálně pozpěvuje.,“ usmál se předseda komise.

I on sám má jasnou představu o osobnostní výbavě prezidenta.

„Měl by být férový a především dodržovat zákony. Prezident by měl být vrcholný vzor pro občany a navíc vysoce reprezentativní člověk, vlastně ten nejreprezentativnější,“ míní.

Volit v Hulíně první den přišel třeba Tomáš Láník.

„Chodím pravidelně, tentokrát jsem se ale rozhodoval na poslední chvíli. Prezident by podle mého měl především dobře reprezentovat zemi a nedělat nám ostudu. Rozhodoval jsem se podle vizáže, prezentace a především podle toho, kdo má nebo nemá nějaké škraloupy z minulosti,“ dodal.

První den tak byly na Kroměřížsku prezidentské volby vesměs poklidné.

„Jejich průběh nebyl prozatím nijak narušen,“ potvrdil Deníku po osmnácté hodině policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.