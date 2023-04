Václav Hlobil byl na kandidátce Koalice pro Holešov v komunálních volbách 2022 dokonce až na sedmém místě a do zastupitelstva se dostal jako náhradník. Nyní se stal druhým nejdůležitějším mužem města.

Bývalý starosta Rudolf Seifert (KPH) se k novému místostarostovi nechtěl vyjadřovat.

„O panu Hlobilovi se vůbec nebudu bavit. Kandidoval za Koalici pro Holešov, a teď nás potopil. Ať si o jeho charakteru udělá obrázek každý sám,“ uvedl rozhořčeně. Podle něj je celá kauza pouze mocenský boj.

Pro občany města?

Václav Hlobil se celou situaci snažil vysvětlit na facebookovém profilu (celé vyjádření níže).

„Mé rozhodnutí nebylo nijak ovlivněno nějakým kupčením s pozicemi a ani ničím podobným. Naopak šlo mi o to, aby město fungovalo lépe než doteď. Kandidoval jsem s přesvědčením, že dokážeme zlepšit slabé stránky Holešova a aktivně se podílet na jeho rozvoji,“ píše ve svém prohlášení.

Nefunkční rada?

Tvrdí v něm také, že rada města od začátku vůbec nefunguje.

"Dotační programy z ministerstev a dalších institucí a s nimi spojené finance pro Holešov nám protékají mezi prsty a rada se tváří, že je vše v pořádku. Skvělé nápady kolegů zastupitelů, jako je například chytrý rozhlas, moderní město a další věci, končí v šuplíku,“ pokračuje Hlobil.

„Rozhodl jsem se podpořit nové vedení města složené ze zástupců ANO, KDU-ČSL, Nezávislých a Koalice pro Holešov, protože věřím, že toto vedení dokáže pracovat a rozvíjet Holešov i pro budoucí generace.“

Podle reakcí pod jeho vyjádřením jsou obyvatelé k této verzi velmi skeptičtí.

Nový starosta – nechtěli jsme zůstat v opozici

„Vyhráli jsme volby a přesto zůstali v opozici, což nebylo správné,“ řekl nově zvolený starosta Holešova Milan Fritz z ANO.

Šest měsíců se hnutí snažilo přesvědčit potenciální partnery o možné spolupráci, což se nakonec podařilo. Pro někoho možná překvapivě s KDU-ČSL.

„I přes rozdílnosti, které mezi námi jsou, jsme se dohodli,“ konstatoval Milan Fritz.

Už předchozí povolební vyjednávání byla zdlouhavá

O podobě původní radniční koalice nebylo v Holešově dlouho rozhodnuto. Mezi novými zastupiteli se totiž vytvořily dva bloky, které měly obdobný počet mandátů. Ani jeden však neměl potřebnou většinu v zastupitelstvu.

Zatímco na jedné straně stála Koalice pro Holešov (šest mandátů), uskupení Za Holešov (čtyři mandáty) a ČSSD (jeden mandát), druhý blok tvořilo vítězné hnutí ANO (sedm mandátů), KDU-ČSL (dva mandáty) a Nezávislí (jeden mandát. Rozhodli tak zbývající dva zastupitelé SPD, kteří se nakonec dohodli na spolupráci s prvním blokem.

Pondělní puč

V pondělí zastupitelstvo města Holešova odvolalo z funkce starostu města Rudolfa Seiferta (KPH), místostarostu Milana Roubalíka (ODS - Za Holešov) a místostarostu Kamila Horák (SPD). Odvoláni byli také členové rady Jana Slovenčíková, Roman Hyánek,Martin Koplík, Ludvík Urban.

Novým starostou města byl zvolen Milan Fritz (ANO), prvním místostarostou Pavel Karhan (KDU-ČSL) a druhým místostarostou Václav Hlobil (KPH). Novými členy jsou rady Jan Koláček, Radek Doležel, Jaromír Tomšů a Oldřich Rektořík.

Václav Hlobil - Vyjádření ke změně vedení města:



Vážení přátelé, kamarádi a spoluobčané města Holešov,



Rád bych se vyjádřil ke svému rozhodnutí podpořit změnu vedení města a aktivně se účastnit na jejím utváření. Mnoho z Vás si bude určitě klást otázku proč jsem k tomuto zásadnímu kroku dospěl a co mě k tomu vedlo a na to bych Vám v tomto vyjádření rád odpověděl.



Hned na začátek bych chtěl zdůraznit, že mé rozhodnutí nebylo nijak ovlivněno nějakým kupčením s pozicemi a ani ničím podobným. Ostatně v těchto volbách jsem kandidoval až ze 7. místa kandidátky a o pozice mi rozhodně nešlo. Naopak šlo mi o to, aby město fungovalo lépe než doteď. Kandidoval jsem s přesvědčením, že dokážeme zlepšit slabé stránky Holešova a aktivně se podílet na jeho rozvoji.



Musím zde zmínit, že až do dnešního dne jsem plně podporoval teď již bývalého starostu města Rudolfa Seiferta a stále si vážím všeho, co pro Holešov udělal. Bohužel si myslím, že loni v povolebním vyjednávání udělal zásadní chybu ve výběru koaličních partnerů. Již před ustavujícím zastupitelstvem jsem měl pochybnosti o fungování Rady, v níž zasednou reprezentanti SPD a přeběhlíci schovávající se za značku “Za Holešov”. I přesto jsem Rudolfovi věřil, že si je vědom toho co dělá a že bude tato při nejmenším nevšední spolupráce fungovat ku prospěchu města.



Bohužel opak je pravdou. Od ustavujícího zastupitelstva uteklo již více než půl roku a Rada města spíš než že by fungovala špatně, nefunguje vůbec. Dotační programy z ministerstev a dalších institucí a s nimi spojené finance pro Holešov nám protékají mezi prsty a Rada města se tváří, že je vše v pořádku. Skvělé nápady kolegů zastupitelů jako je například chytrý rozhlas, moderní město a další věci končí v šuplíku, protože to pro Radu znamená práci navíc.



Neochota pracovat ve prospěch občanů a podrazy ze strany přeběhlíků z uskupení “Za Holešov” mě tak dovedli k rozhodnutí, které bych si ještě před půl rokem nedokázal představit. Rozhodl jsem se podpořit nové vedení města složené ze zástupců ANO, KDU-ČSL, Nezávislých a Koalice pro Holešov, protože věřím, že toto vedení dokáže pracovat a rozvíjet Holešov i pro budoucí generace.