Záchranka ve Zlínském kraji čítá přes tři sta padesát zdravotnických pracovníků.

„Aktuálně je covid pozitivních, nebo v karanténě jedenáct. Z toho logicky vyplývá, že nedostatkem personálu netrpíme. Žádné dlouhé šichty nepřipadají v úvahu,“ odmítá Valenta.

Jedním dechem dodává.

„Pracovní dobu máme rozdělenou na dvanáctihodinové směny, jedeme v klasickém modelu. Počet lidí nám dostačuje, tudíž není třeba mít více služeb na zabezpečení naší činnosti,“ sdělil Deníku.

Ani počet výjezdů podle něho nevybočuje z normálu. Za letošní leden jich bylo 5 450.

„Zajímavé je, že téměř na výjezd přesně je loňský leden totožný s letošním. Vloni bylo ještě o dva výjezdy více,“ všiml si.

Podstatně se v kraji snížily primární výjezdy.

„To jsou ty zásahové, ty, které běžně život přináší. Na druhé straně se výrazně zvedly počty sekundárních transportů, tedy přesuny pacientů z jedné nemocnice do druhé,“ konstatoval Valenta. Tyto přesuny se týkají zejména covidu.

Asi třetina z celkového počtu výjezdů ZZS ve Zlínském kraji je indikovaná jako covidové, nebo s podezřením na covid.

Co zvyšuje náročnost práce zdejších záchranářů je čas.

„Než se zdravotníci oblečou do ochranných pomůcek, to trvá. Pak vykonají práci, předají pacienta a přijedou zpět na základnu. Potom musí vyčistit a vydezinfikovat komplet celý ambulantní prostor, vydezinfikovat zdravotnické přístroje, vysvléct všechno kontaminované, řádně uložit. To vše je časově náročnější,“ vypočítal ředitel ZZS.

Práci zdravotníků tak nekomplikuje zvyšující se počet výjezdů, ale intenzita práce, která je náročnější na čas a kterou musí v rámci směny vykonat.

Složitější úlohu mají také dispečeři. U primárních výjezdů nařídí odjezd sanitky a o další se nestarají.

„Kdežto u mezinemocničních transportů, kterých přibylo, musí všechno naplánovat tak, aby pacient i vše ostatní bylo připravené.

„Je tam více organizační práce, a proto je to časově náročnější,“ uzavřel Josef Valenta.

ZZS Zlínského kraje čítá aktuálně:

• přes 60 sanitních vozidel

• 165 řidičů

• 122 záchranářů

• 119 lékařů, z toho 34 kmenových a 85 na dohodu

• 22 dispečerů