Debata hejtmana Jiřího Čunka v Kroměříži byla plná emocí. Po diskusi mimo jiné Čunek vzkázal zdejšímu zastupitelstvu, že je Kroměříž nejchudším okresem kraje, na který kraj doplácí.

Již v březnu by na mimořádném hlasování chtěl hejtman Jiří Čunek schválit návrh nové krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která by měla vyrůst na „zelené louce“ v oblasti Malenovic. Jaká nemocnice bude? Co lidem nabídne a jak ovlivní systém krajského zdravotnictví se snažil hejtman postupně vysvětlit ve všech čtyřech okresních městech.