„Byty budou určené jako startovací pro mladé lidi a také pro soběstačné seniory. Městská policie v objektu bude mít vhodnější prostory včetně skladů, než má ve stávajícím sídle na Velkém náměstí,“ poznamenal starosta Jaroslav Němec.

V Havlíčkově ulici se bude jednat o komplex, kde vznikne nový parkovací dům se 137 parkovacími místy, prostor pro zaparkování 35 jízdních kol, startovací byty, prostory pro informační centrum, kavárnu či nové sídlo Městské policie. Ta se tam přestěhuje z Velkého náměstí.

Co to bude stát?

Cena se podle projektu pohybuje kolem 150 milionů korun. Město má na akci přislíbenu dotaci asi 36 milionů korun z evropských fondů, konkrétně z IROP (Regionálního operačního programu) a další zhruba dva miliony korun ze státního rozpočtu.

„Věřím, že po výběrovém řízení se dostaneme na nižší částku, než je částka uvedená v projektu,“ dodal Němec.

Kompletní rekonstrukce

Podle projektové manažerky radnice Lucie Dusíkové bude městská policie sídlit v přízemí objektu, v prvním podzemním podlaží bude mít sklady, šatny či tělocvičnu.

„Ve druhém až pátém nadzemním podlaží objektu pak budou byty. Půjde o 29 bytových jednotek, Osmnáct z nich bude o výměře 1 + kk, zbylé budou tvořit byty 2 + kk a 3 + kk,“ popsala Dusíková.

Objekt podle ní bude kompletně rekonstruován, což zahrnuje například opravu střechy, pláště budovy a samozřejmě kompletního interiéru včetně topení a rozvodů vody, elektřiny a odpadů.

Další plusy pro policii

Součástí projektu Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži je i přístavba stanice městské policie, která bude propojena s rekonstruovanou částí přízemí mostkem. Městská policie bude mít v přístavbě sál, kanceláře a toalety.

„Atika objektu plynule naváže na atiku parkovacího domu,“ doplnila Dusíková. P

arkování pro městskou policii bude zahloubeno pod terénem, navrženo je celkem 11 míst. Práce na rekonstrukci domu bývalé vojenské správy by měly začít zhruba v polovině letošního roku, hotovo by mělo být do konce příštího roku.