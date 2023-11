Oběti památné bitvy tří císařů, která se strhla 2. prosince 1805 u Slavkova, uctili tradičním pochodem napoleonští vojáci v uniformách francouzské, rakouské a ruské armády. Dušičkový pochod si na své konto připsal už dvanáctý ročník a odstartoval po poledni z Dřevohostic. Právě na dřevohostickém zámku byl totiž kdysi zřízen vojenský lazaret.

„Součástí vzpomínky na napoleonské vojáky je i letos pieta u pomníčku, kam jsme položili věnec a uctili oběti slavné bitvy. Na zámku byl ještě před bitvou u Slavkova zřízen vojenský lazaret, ve kterém se od listopadu 1805 až do května 1806 starali o zraněné vojáky.

Na následky zranění a nemocí zde zemřelo sto padesát vojáků, z toho je jich padesát pochováno na místním hřbitově, sto pak pod lesem a v blízkém okolí,“ přiblížil starosta Dřevohostic Petr Dostál.

Protože se vojenský špitál nacházel také v Bystřici pod Hostýnem, vydali se napoleonští vojáci z Dřevohostic právě tam.

Dušičkový pochod napoleonských vojsk si v sobotu užili návštěvníci, kteří vyrazili do Dřevohostic.Zdroj: Městys Dřevohostice, se souhlasem „Typickou barvou francouzské armády byla modrá, rakouské zase bílá a Rusové měli zelené uniformy. Nechali jsme si kostýmy ušít podle dobových uniforem a plánů, vždy je ale nutné koupit i materiál, který odpovídá dobovým zvyklostem. Ne každé sukno a látka se hodí, ale už máme vytipované dodavatele tak, aby to ve výsledku splnilo účel,“ řekl Radmil Tomčík, předseda Klubu vojenské historie francouzského císařství.

Součástí výbavy vojáků jsou i repliky zbraní. „Záleží samozřejmě na tom, jestli je voják v jezdectvu nebo pěchotě. Někteří mají chladné zbraně typu tesák a šavle, jiní zase křesadlové pušky,“ podotkl.

Cílem osm kilometrů dlouhého napoleonského pochodu z Dřevohostic do Bystřice pod Hostýnem, na který se v sobotu 4. listopadu vydalo asi šest desítek vojáků, je zavzpomínat na oběti památné bitvy.

„Uctíme nejen vojáky, kteří se léčili v lazaretech, zemřeli tu a byli zde pochováni, ale zavzpomínáme i na naše kamarády, kteří nás nedávno opustili. Na trase jsou zastávky v obcích Lipová a Křtomil, v Bystřici pod Hostýnem pak půjdeme s loučemi až k památníku, který je na místě dobového hřbitova,“ popsal Tomčík.

Akce přilákala do Dřevohostic desítky návštěvníků a nadšenců historie. „Vyhlásili jsme to obecním rozhlasem a účast je poměrně slušná. Děvčata ze spolku Kratochvíl pro vojáky nachystala občerstvení - kávu, drobné pohoštění a slivovičku na zahřátí, aby se před cestou posilnili. Vojáci za to byli rádi,“ uzavřel starosta Dřevohostic Petr Dostál.