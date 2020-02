Premiér České republiky Andrej Babiš zavítá příští týden ve středu na Kroměřížsko. První jeho zastávka bude v Loukově. V areálu společnosti Čepro bude přítomen otevření nové přečerpávací lávky.

Andrej Babiš | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Společnost ji musela postavit znovu poté, co byla v září 2018 poničena rozsáhlým požárem. Na 11.30 by pak předseda kabinetu zavítat také do Bořenovic u Holešova.