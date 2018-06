Překvapení nebo očekávání? O zdravotnictví se nehlasovalo

„Navrhuji z programu vyřadit bod 12,“ přednesl senátor a zastupitel Zlínského kraje Ivo Valenta za stranu Svobodní a soukromníci naprosto neočekávaný požadavek. O vyškrtnutí bodu týkajícího se změn v koncepci zdravotnictví zažádal také zastupitel Pavel Pustějovský za ANO. K nim se připojilo dalších dvaadvacet zastupitelů a nadpoloviční většinou tak vyloučili bod z programu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Raška Michal

Krajští zastupitelé rozhodli o vyřazení tématu z programu.



Zastupitelé měli včera hlasováním rozhodnout o dalším směřování krajského zdravotnictví. Změny v „Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji “ předložil k hlasování zastupitelům hejtman Jiří Čunek.

Na hlasování ale nedošlo a téma změn ve zdravotnictví je odloženo na neurčito.

„Samozřejmě mne to mrzí a domnívám se, že je to škoda,“ komentoval hejtman rozhodnutí zastupitelstva.

„Z mého pohledu je dobře, že návrh nebyl zamítnut. Vychází mi z toho, že zastupitelé nejsou zcela proti, ale možná jen chtějí další informace. My potřebujeme získat mandát k projektu fúze, který jsme do teď neměli,“ uvedl ke stažení bodu o změnách v koncepci z programu 13. zastupitelstva Zlínského kraje ředitel KNTB a předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.



Hejtman s ředitelem KNTB navrhují zásadní změnu v organizaci a fungování všech čtyř nemocnic sloučením do jednoho silného subjektu, který bude suverénním partnerem pojišťovnám při vyjednávání o finančních záležitostech.

„V tuto chvíli se jednání s pojišťovnami o lepších podmínkách financování bohužel zastaví,“ vysvětlil ředitel Maráček.

„O tom, jak bude pokračovat projekt fúze, rozhodne valná hromada,“ dodal.



NEJISTOTA VYVOLÁVÁ STRACH



Kritici předložené koncepce upozorňují na obavy a strach, které navrhované změny vyvolávají u pacientů i personálu a doporučují na slučování nemocnic nespěchat. Naopak velmi hlasitě volají po stabilizaci krajské nemocnice, která by mohla svou „nemocí“ nakazit i nemocnice menší.

Upozorňují i na riziko nedostupnosti péče vlivem přesunů specializovaných oborů do krajské nemocnice nebo na možnost šibování zaměstnanců mezi jednotlivými nemocnicemi při jejich sloučení.

„Plně si uvědomujeme, že krajské zdravotnictví transformaci potřebuje, máme však poněkud odlišný pohled na to, jakým způsobem by měla probíhat,“ uvedl krajský předseda ODS Stanislav Blaha.

Předseda Výboru zdravotního zastupitelstva kraje Michal Filip uvedl, že výbor zastupitelům schválení změn v koncepci zdravotnictví ani záměr fúze nedoporučil.