„Nedělám si žádné iluze. Myslím, že nás neotevřou. Do pondělí určitě vymyslí způsob, aby omezení v našem případě zůstalo v platnosti. Mají jistě i jiné páky, na které nutně nepotřebují nouzový stav,“ míní Lubor Gášek z Penzionu pod Pralesem a Karlovského pivovaru ve Velkých Karlovicích.

Proto také s pondělním otevřením své restaurace nepočítá. Spíše vyčkává, co přinese vývoj situace v nejbližších dnech.

„Zůstávám nohama na zemi. Určitě nyní nebudu horečně navážet zásoby. To, co máme, by pro případný začátek stačilo a distributoři jsou připravení nás zásobit, bude-li to potřeba,“ říká Gášek, který stále udržuje v provozu alespoň výdejní okénko, jehož mohou návštěvníci a obyvatelé Velkých Karlovic využít.

Výdejní okénko i služba rozvozu jídel zůstává nadále v provozu také v Restauraci DK v Domě kultury ve Vsetíně.

„Že bychom hned v pondělí otevírali v klasickém provozu, s tím nepočítáme. Nemáme to ani v plánu,“ potvrzuje provozovatelka Klára Holečková. Také ona je přesvědčená o tom, že do pondělí je ještě daleko a je pravděpodobné, že úřady najdou způsob, jak otevření restaurací zabránit. „Proto zatím vyčkáváme a vývoj sledujeme,“ dodává Klára Holečková.