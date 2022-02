„Zatím do našeho města míří jen jednotlivci a do Zlínského kraje desítky uprchlíků, kteří zde většinou navíc mají rodinné příslušníky a dokážou se o sebe postarat. Musíme být však připraveni na větší množství uprchlíků, kteří budou potřebovat naši pomoc. Děkuji každému, komu osud těchto lidí není lhostejný a kdo se do sbírky zapojí,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Sbírku organizuje Zlínský kraj prostřednictvím Potravinové banky Zlínského kraje. Lidé mohou v pracovní době městského úřadu nosit masové, zeleninové či jiné konzervy, těstoviny, rýži, luštěniny, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, cukr, sirup, dětskou výživu, cukrovinky, balené vody a další potraviny s delší dobou spotřeby. Z hygienických prostředků se sbírají šampony, sprchové gely, kartáčky, pasty, vlhčené ubrousky, pleny, prací prostředky, prostředky na mytí nádobí, toaletní papíry či papírové kapesníky.

Aktuální informace také lidé najdou na internetových stránkách www.pbzk.cz. Lidé, kteří potřebují potravinovou pomoc pro uprchlíky, se mohou obrátit na telefonní číslo +420 739 075 338 nebo na e-mailovou adresu info@pbzk.cz.

Holešov

Připojit se ke sbírce hmotné pomoci pro Ukrajinu mohou i lidé z Holešova, a to v pondělí 28. února.

Holešovští skauti ve spolupráci se Skautským krizovým centrem Zlín tam totiž organizují sbírku spacáků, karimatek, dek, termoprádla, léků a dalšího zdravotnického materiálu. Dále také poptávají nabité powerbanky, vojenské helmy nebo neprůstřelné vesty.

Výše uvedený materiál je možné přinést od 10 do 18 hodin do skautské klubovny v suterénu budovy Finančního úřadu v ulici Pivovarská. V případě dotazů je k dispozici číslo 792 240 430.

V Holešově také mohou zájemci pomoci Ukrajině například zasláním peněz na číslo účtu města Holešova pro veřejnou sbírku 123-3118790267/0100, variabilní symbol pro sbírku na Ukrajinu 32022.

Další důležitou pomocí je nabídnutí možnosti ubytování pro občany Ukrajiny.

Kontaktní osobou za město Holešov je Ing. Marie Krajcarová, tel. 724 190 786. Případně lze kontaktovat i vedení města – starostu či místostarosty.

Chropyně

V Chropyni organizují sbírku tamní skauti. Lidé mohou darovat karimatky, deky, spacáky, termoprádlo, powerbanky, zdravotnický materiál a léky. Výše zmíněné věci je možné přinést do areálu sběrného dvora v Chropyni a to od 28.2. do 4.3. vždy od 17.00 do 18.30 hod.

Finanční příspěvky

Zájemci mohou také přispět na celou řadu finančních sbírek, které zřizuje hned několik organizací.

Člověk v tísni

Peníze ze sbírky poputují lidem na Ukrajině, aby si mohli nakoupit věci nutné pro život. Více informací: https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp

Český červený kříž

Organizace zřídila finanční sbírku, v případě potřeby vyhlásí nábor dobrovolníků nebo sbírku materiální pomoci. Více informací: https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc

ADRA

Vybrané peníze organizace smění za finanční vouchery, za které si mohou lidé na Ukrajině koupit základní potraviny či hygienické potřeby. Více informací: https://adra.cz/

Nadace Via

Nadace Via provozuje portál pro jednoduché zaslání finanční pomoci. Zájemci mohou přispívat organizacím jako ADRA, UNICEF, Člověk v tísni, Charita Česká republika nebo organizaci Post Bellum z jednoho místa: https://www.darujme.cz/

Správa uprchlických zařízení

Instituce shání ubytování s větší kapacitou, jako jsou ubytovny, penziony nebo hotely, ideálně se stravováním. S nabídkou se mohou lidé obracet na e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz.