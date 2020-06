„Zájem rodičů o docházku dětí do mateřských škol přes letní prázdniny začaly prověřovat ředitelky jednotlivých mateřinek v květnu. A už tehdy bylo jasné, že o prázdninová místa ve školkách bude vyšší zájem než v minulosti,“ uvedla místostarostka Kroměříže Daniela Hebnarová.

O letních prázdninách bývá v Kroměříži každoročně v prázdninovém provozu otevřená současně jen jedna škola. Ve druhé polovině července děti navštěvují jednu mateřinku a v první polovině srpna zase jinou, opět ale jen jednu. Letos musel být mimořádně provoz mateřských škol přes léto posilněn.

„Je třeba, aby pedagogičtí i provozní zaměstnanci měli možnost vyčerpat řádnou dovolenou. Dvě mateřské školy v červenci otevíráme v letošním roce mimořádně v souvislosti s koronavirem a ve snaze pomoci těm rodičům, kteří si dovolenou vyčerpali během nuceného přerušení provozu školek v krizovém období, nebo těm, kterým zaměstnavatel v této souvislosti neumožnil čerpat dovolenou během prázdnin, a kteří nemají jinou možnost než umístit děti do školky,“ vysvětlil vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.

Všechny kroměřížské mateřské školy budou v běžném provozu po první dva červencové týdny, tedy od 1. do 10. července. Následně se k obvyklému režimu vrátí zase v poslední čtvrtině prázdnin, což je od 17. do 31. srpna. V tuto dobu budou tedy děti chodit do „svých“ běžných školek. Od pondělí 13. do pátku 31. července budou v provozu Mateřská škola Gorkého, kam je k prázdninové docházce přihlášeno přes devadesát dětí, a Mateřská škola Mánesova, do které by mělo chodit v uvedeném období skoro třicet dětí. V srpnu bude v prázdninovém režimu od pondělí 3. do pátku 14. srpna fungovat Mateřská škola Páleníčkova, kde počítají s docházkou pětašedesáti dětí.

Kroměříž je zřizovatelem osmi mateřských škol: Mateřská škola Gorkého, včetně pracoviště Trávník, Mateřská škola Kollárova se školkou Těšnovice, Mateřská škola Mánesova, pod níž spadají mateřská škola s křesťanským zaměřením – Mateřská škola Štěchovice a pracuje tu i dětská skupina pro děti od 18 měsíců, Mateřská škola Vážany, Mateřská škola Páleníčkova, Mateřská škola Spáčilova, Mateřská škola Štítného a Mateřská škola Žižkova, včetně školky v Postoupkách.