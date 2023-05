Práce na přestavbě domu v Havlíčkově ulici finišují. Budou tam startovací byty

Město Kroměříž dokončuje přestavbu někdejšího sídla bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici na byty. Radní rozhodli, že byty budou využity jako startovací, to znamená pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let. Čtyři jednotky si město ponechá pro vlastní potřeby. Stavební práce by podle radnice měly finišovat v červnu.

Přestavba domu v Havlíčkově ulici na byty finišuje. | Video: Dominik Pohludka