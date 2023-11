Okresní soud ve Zlíně schválil dohodu mezi krajem a společností Unimex Group. Definitivně tím končí spor o pozemky ve Zlíně-Malenovicích, kde chtělo předchozí vedení Zlínského kraje stavět novou nemocnici. Na základě mimosoudní dohody vyplatí hejtmanství firmě deset milionů a stane se vlastníkem pozemku.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

„Soudní řízení bylo ukončeno smírem. Pro kraj jsme dosáhli nejlepšího možného výsledku. Vyvázali jsme se z nevýhodných podmínek kupní smlouvy uzavřené mým předchůdcem, kvůli kterým nám hrozily velké pokuty i ztráta nabytého pozemku.

Dál tedy zůstáváme vlastníkem a bez dalších omezení nyní můžeme hledat možnosti využití plochy v Malenovicích,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Necelých 1000 metrů čtverečních za 11,5 milionů

Firma Unimex Group prodala kraji pozemek o výměře 942 metrů čtverečních ve Zlíně-Malenovicích v květnu 2020 za 1,5 milionu korun.

Podmínkou bylo jeho využití výhradně pro výstavbu nové nemocnice. V srpnu 2022 pak firma podala na Zlínský kraj žalobu k Okresnímu soudu ve Zlíně kvůli údajnému porušení podmínek kupní smlouvy.

Konkrétním důvodem bylo prodloužení investičního záměru Nové krajské Baťovy nemocnice do konce roku 2040. Smlouvu se společností podepsal bývalý hejtman Jiří Čunek v roce 2020. Podle jeho slov mu bylo jedno, s jakou podmínkou.

„Všichni jsme totiž věřili, že tam novou nemocnici postavíme. To, že se tak nestane, by nás tehdy ani ve snu nenapadlo.“

Nová nemocnice v Malenovicích byla utopie

To že stavba nemocnice na zelené louce byla od začátku nereálná, si myslí bývalý primář a člen představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati Marcel Guřan.

„Jezdím do zahraničí a nikde jsem neviděl stavět nové nemocnice, čímž samozřejmě nechci říci, že by se občas někde nějaká nepostavila. Když jsem byl na stážích v různých městech v Německu, přijel jsem do špitálu a všude stály stavební jeřáby. Bylo mi řečeno, že nestaví na zelené louce, protože jednak je to velice drahé, pak je zde hledisko ekologie. Jen se renovovalo a stavělo ve stávajících areálech nemocnic. Na zelené louce staví ve Skandinávii, protože jsou ekonomicky silní a nemají problém s dostatkem volných stavebních ploch. Co se týče Malenovic, měl jsem problém se dvěma informacemi: Za prvé, že se postaví nová nejmodernější krajská nemocnice evropské úrovně za osm miliard korun. A vedle toho, že se v Brně Bohunicích bude stavět jedno oddělení - nový gynekologicko-porodnický pavilon za 3,5 miliard korun. Pro srovnání, na jedné straně krajská nemocnice o 1000 lůžkách a 30 primariátech za osm miliard, na druhé straně pouhé jedno oddělení v Brně-Bohunicích za 3,5 miliardy. To mi nějak nešlo dohromady,“ hodnotí původní plán Marcel Guřan.

Modernizace a stavba urgentu

V příštích letech se krajská nemocnice dočká modernizace za šest miliard. V areálu vyroste nová porodnice, obnoví se plicní pavilon, rozšíří hematologicko-transfuzní oddělení a postaví pětipatrový "polyblok" urgentní medicíny.

Nová porodnice za více než miliardu

Stavba nového pavilonu pro matku a dítě, tedy porodnice, by měla začít na přelomu let 2024 a 2025. Vznikne místo staré prádelny a dalších dvou sousedních budov (16, 17, 18), které jsou ve špatném technickém stavu.

Do stávající porodnice se naopak přesune oční oddělení, ORL a ortopedie. Odhadované náklady na výstavbu porodnice přesahují miliardu korun.

Pětipatrový "polyblok" urgentu

Vrcholem modernizace nemocnice má být výstavba nového centrálního pavilonu za zhruba čtyři miliardy korun na přelomu let 2027 a 2028. Suterén "polybloku" bude sloužit pro parkování, v prvním podlaží se budou nacházet urgentní příjem a zobrazovací metody. Ve druhém patře bude sídlit invazivní kardiologie, kardiologická a neurologická JIP a endoskopie.

Operační sály, ARO, chirurgická a interní JIP budou umístěny ve třetím podlaží. Čtvrté a páté patro budou sloužit pro standardní lůžka a na střeše objektu vznikne heliport.

„Cílem je centralizovat do jednoho místa urgentní pacienty, to znamená pacienty s těžkými zraněními, mozkovou příhodou nebo infarktem myokardu. Tím se zruší jejich převozy v rámci areálu,“ přiblížil ředitel nemocnice Jan Hrdý.