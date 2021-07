„Maminky s malými dětmi se setkávají v budově bývalé školy, lidé jsou zvyklí se jednou za čas potkat v hospůdce nebo třeba na společných akcích pro děti,“ říká starosta Blazic Luboš Hradil.

Zda se bude obec dále rozrůstat a přibudou v ní nové domy s mladými rodinami však nyní záleží čistě na soukromých vlastnících pozemků.

„Obci zbyly z minulosti jen dvě stavební parcely. Jedna se prodala. Druhou si zatím obec ponechala. Zbylé pozemky mají soukromí vlastníci,“ svěřil se starosta.

Nevyužitá škola

V roce 2018 zavedli v Blazicích také vítání občánků. V loňském roce starosta v rámci tohoto ceremoniálu do života přivítal 10 dětí, které se narodily během uplynulých dvou let.

„Začali nám rodit silné ročníky narozené v 80. letech,“ podotkl Hradil. Snaha otevřít pro přibývající děti školku a školu však rychle vzala za své. A budova školy nyní nadále chátrá. Jediné uplatnění má, když se zde sejde pár maminek s malými dětmi. Výuka se do budovy zřejmě nevrátí ani v budoucnu.

„Do školy zatéká, jsou s ní jen problémy. Peníze na její opravu nejsou,“ přiznal Luboš Hradil. Úřad by tedy budovu raději přebudoval na takový menší bytový dům. „Řekněme, že by se mělo jednat o bytové jednotky s dispozicí 2 + kk,“ nastínil své představy starosta. Obec bude muset využít pro přestavbu zřejmě i dotační titul.

Obchod prázdný

Nevýhodou takto malé obce je, převážně pro starší, absence prodejny potravin, potažmo smíšeného zboží. „Obchod zde provozovala Jednota. Když jej zavřela, Blazice odkoupily provozovnu. Zkoušeli jsme ji otevřít. Měli jsme tři nájemníky. Všichni to po čase zabalili. Poptávka byla malá. Za den přišli dva tři zákazníci. Ze stejného důvodu k nám nezajíždí ani pojízdný obchod,“ přiznává Hradil. Naštěstí jsou poměrně dobře dostupné obchody v okolí.

„Kdo žije sám a něco potřebuje, tak se mu to pokusíme zařídit. Jezdí sem i Charita z Bystřice pod Hostýnem,“ dodává Luboš Hradil.

V Blazicích tak funguje alespoň obecní hospoda. Je přímo pod kancelářemi obecního úřadu. „Zatím se nájemník drží. I díky tomu, že u nás funguje ona soudržnost mezi občany,“ vysvětluje starosta.

Při velikosti obce do 500 obyvatel se jak hospoda, tak obchod jen velmi těžce drží nad vodou. Jsou jen výjimky, kde to skutečně „šlape“. Po zkušenostech, které v Blazicích mají, se do provozování obchodu na vlastní triko pustit nechtěji. „Nikdo nám to nedoporučuje,“ uzavírá starosta.