Vzácnější návštěvu v Ostrožské Lhotě ještě neměli. Do obce s patnácti sty obyvateli ve středu po obědě zavítal prezident Petr Pavel. Ve Vesnici roku 2023 strávil dvě hodiny.

Prezident Petr Pavel na návštěvě Ostrožské Lhoty, Vesnice roku 2023, 17. duben 2024 | Video: Libor Kopl

„Je to historický okamžik. Nejsou tu sice všichni obyvatelé, ale jsem rád, že se přišlo podívat tolik lidí,“ prohlásil starosta obce Roman Tuháček.

Prezidenta Petra Pavla, který dorazil na Slovácko s drobnou tržnou ranou v obličeji, vítala nejen cimbálová muzika Višňa, ale i mužský pěvecký sbor či děti v kroji.

„Chci vám poděkovat za krásné přivítání. Tolik lidí jsem pravdu nečekal. Moc si toho vážím. Měl jsme možnost přivítat vašeho pana starostu na hradě, kde jsem se od něj dozvěděl něco o obci a jsem moc rád, že jsem po tak krátké době mohl k vám přijet,“ prohlásil prezident Pavel.

Divadlo před debatou s prezidentem kontrolovaly i fenky Violka a Jessynka

„Je vidět, jak se o obec hezky staráte. Máte tady spoustu spolků, dobrých lidí. Doufám, že to není naposledy, co se vidíme,“ přidal a vyslechl si velký potlesk.

Fotografie s občany i podpis do pamětní knihy

Prezident Pavel se po příjezdu před obecní úřad pozdravil s občany. Řadě z nich podal ruku, ochotně se vyfotil. Později se podepsal do pamětní knihy, prošel si část obce a prohlédl si nejen archeologické muzeum, ale také kostel, kde mu na varhany zahrál Miroslav Pavelka.

„Když ho slyšíte hrát, je to něco úžasného,“ říká Tuháček.

Před brífinkem s novináři, který se uskutečnil před základní školou, prošel kolem několika pietních míst.

„Máme tady pomník padlých v první i druhé světové válce, Pastorační dům pátera Antonína Šuránka a minulý rok jsme odhalovali pomník lhotských legionářů,“ připomněl starosta Tuháček, který prezidenta i krajského hejtmana Radima Holiše po celou dobu návštěvy doprovázel.

„Máme tady toho samozřejmě mnohem víc, ale vzhledem k času jsme toho víc nestihli,“ posteskl si.

I tak si obyvatelé Ostrožské Lhoty, ale i okolních vesnic návštěvu prezidenta náramně užili.

„Moc jsem se těšil, ale nervózní jsem nebyl,“ vyznává se starostův syn Michal Tuháček.

I kamarádka Ludmila Pavelková se na hlavu státu náramně těšila. „Moc se mi to líbilo,“ uvedla.

Na státníka se přišly podívat i děti. Zástupkyně ředitele mateřské školy Lenka Kadlčková předala prezidentovi keramické výrobky, které chlapci a dívky vytvořili.

Jarmila Sládková dorazila do Ostrožské Lhoty z Velké nad Veličkou. Vzala s sebou nejen dceru Marii, ale i dárky.

Triko s potiskem a cédéčku Oskoruše jako dar

„Panu prezidentovi jsem věnovala triko s horňáckým potiskem a cédéčko ženského sboru Oskoruše, jehož jsem členkou. První dámě jsem pak poslala psaníčko s horňáckým ornamentem,“ prozradila.

Své účasti na setkání rozhodně nelitovala.

„Pro mě to byl velký zážitek, příjemné setkání. Do Lhoty to mám kousek, takže by byla velká chyba toho nevyužít,“ pronesla.

Podobně mluvili i další lidé, kterým ani nevadila přítomnost bodyguardů či policie.

Prezident Pavel se z Ostrožské Lhoty přesunul do Uherského Hradiště, kde absolvoval ve Slováckém divadle besedu.

Krátký pobyt v Ostrožské Lhotě byl součástí dvoudenní návštěvy prezidenta Petra Pavla ve Zlínském kraji, kde postupně navštívil všechny čtyři okresy, potkal se s politiky, podnikateli i veřejností.

Oproti původnímu plánu se z osobních důvodů neúčastnila cesty prezidentova manželka Eva.

Naposledy zažil Zlínský kraj návštěvu hlavy státu před osmi lety. Pro Miloše Zemana šlo o třetí výjezd do regionu. Právě tady zahajoval své cesty po krajích v roce 2013, poté přijel další rok a naposledy v roce 2016.