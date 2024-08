V noci na neděli hasiči vyjížděli do Kostelce u Holešova k požáru staré hospody

„Ta budova byla nevyužívaná, nikdo v ní nepřebýval a ani jsme u ní nezaznamenali žádný pohyb,“ uvedl starosta obce Petr Měrka. Podle něj hasiči nevyloučili ani úmysl, nepovažuje to ale za pravděpodobné. „Nenapadá mě žádný důvod, proč by to někdo udělal. Nebyly tam problémy,“ dodal.

Profesionální i dobrovolné hasiče vyslalo krajské operační a informační středisko k požáru ve tři čtvrtě na čtyři ráno.

Vyprošťování auta z požární nádrže v Draženi | Video: se svolením HZS PK

Hasiči po příjezdu ihned započali s hasebními pracemi pomocí jednoho proudu vody přes okno z vnějšku budovy. „Poté provedli násilný vstup do objektu,“ popsal mluvčí hasičů David Martinec.

Hasiči uchránili milionovou hodnotu

K lokalizaci požáru stačilo deset minut. Starosta obce pak zajistil kontejner pro vynášení odpadu ze zasaženého domu.

Příčina vzniku je v tuto chvíli ve společném šetření Policie a hasičů. Předběžný hrubý odhad škody byl stanoven na dvě stě tisíc korun a uchráněná hodnota tři miliony korun.

