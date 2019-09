Záříčí zareagovalo na humanitární nabídku a nechalo postavit dům s osmi malometrážními byty. Dům vyrostl takříkajíc na zelené louce během několika týdnů.

„Jednalo se o jakési záchytné ubytování. A možná se ani nepočítalo s tím, že obec bude dál byty pronajímat,“ uvádí současná starostka Marcela Joklíková.

Opadávají kachličky

Zda byl dům koncipován jako dočasné řešení a čekalo se, že bude sloužit pouze několik let, není jasné. Obec ovšem byty stále vlastní a pronajímá. Do domu však za celých 22 let výrazně neinvestovala.

„Budova by potřebovala komplexně opravit. Hovořím o zateplení venkovního pláště, úpravách v interiéru. V koupelnách začínají opadávat ze stěny kachličky,“ říká starostka Marcela Joklíková, která si myslí, že budova nebyla postavena k dlouhodobému užívání.

„Rekonstrukce většího rozsahu by určitě stála několik milionů korun. V příštím roce oslovíme projektanta, aby vypracoval odbornou studii na případnou opravu. Musíme například zvážit, zda místo van nevybudovat sprchové kouty,“ uvažuje starostka.

Starší lidé by možná tuto variantu uvítali. Ale jak říkám, je to vše otázkou odborné studie,“ uvádí starostka Marcela Joklíková.

Studie by také měla ukázat, zda se brzy po rekonstrukci neobjeví jiný problém, který bude vyžadovat další milionové opravy.

„Dům byl postaven během několika týdnů. V jakém stavu se tedy nachází neví nikdo z nás. Kdybychom jednali bez předchozí odborné studie, mohlo by se stát, že začneme opravovat koupelnu a spadne nám zeď v kuchyni,“ říká s nadsázkou starostka. Proto není vyloučené, že odborník zastupitelům ve své zprávě doporučí neinvestovat do oprav domu.

„V tom případě bychom nechali byty bez větších zásahů a řešili jen kritické opravy. V bytech by zůstali současní nájemníci a noví by se nehledali. Zatím se však jedná o pouhé úvahy. K celé situaci se bude muset vyjádřit zastupitelstvo. Bude záležet na jeho rozhodnutí,“ upozorňuje starostka Marcela Joklíková.

Minimální nájemné

Za více než dvě desítky let se v bytech vystřídalo několik nájemníků. Z těch původních, kteří se nastěhovali v roce 1997, zbyli pouze dva.

„Záříčí bere tyto byty jako bydlení pro starší spoluobčany. To je myšlenka, které se chceme držet. Nejedná se ovšem o domov důchodců. Nájemné je zde minimální. Pohybuje se kolem 1200 až 1300 korun za měsíc,“ uvádí starostka. Na zastupitelstvu se již objevil i návrh, aby byly byty převedeny do osobního vlastnictví. Vedení obce se ale nakonec shodlo, že zatím zůstanou majetkem obce.

To jistě přivítají také manželé Štětinovi, kteří zde žijí posledních pět let. „Nemůžeme si na nic stěžovat. Nájemné je příznivé. Žádné problémy jsme nikde zatím nezaznamenali. Ale je pravda, že jedna strana domu by se mohla nechat zateplit. Když v zimě topíme a vaříme, dělá se v koutech místnosti plíseň,“ poznamenává Miroslav Štětina.

„Dispozice bytu nám bohatě stačí. Nepotřebujeme deset místností. Máme prostornou kuchyň, obývací ložnici,“ ukazuje Miroslav Štetina. Byty jsou navrženy jako dvoupokojové. „Je tu klid. Okolo je trávník. Pes může kdykoliv vyběhnout ven,“ dodává obyvatel domu Miroslav Štětina.