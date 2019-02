Potřebují zábrany proti vodě, nemohou získat dotace

Věžky – Ochránit domácnosti před každoroční velkou vodou: to je priorita pro zastupitele Věžek. Vybudovat tam proto chtějí, a to co nejdříve, takzvaný suchý protipovodňový pol­dr.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V místní části Vlčí Doly, kde při prudkých deštích rovněž dochází k záplavám, plánují zase revitalizační a protipovodňový rybník.„Plány už váznou zhruba dva roky. Stále se nám nedaří získat dotace z Fondu životního prostředí,“ posteskl si pro Deník starosta Věžek Bedřich Gardavský. Náklady na vybudování rybníku o rozloze asi čtvrt hektaru vyčíslil na zhruba půl druhého milionu korun, projekt je už zpracován.„Na poldr je teprve projekt zhotovován. V obou případech bychom však byli rádi, kdybychom s dotacemi konečně uspěli a protipovodňová opatření už byla hotová,“ dodal Gardavský.

Autor: Jarmila Kuncová