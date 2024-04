V uvolněné atmosféře se nesla celá hodinu a půl trvající debata prezidenta Petra Pavla s občany, která se ve středu odpoledne konala ve Slováckém divadle. Prezident Pavel zároveň v Uherském Hradišti zakončil svou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pohodovou atmosféru v sále navodila už na začátku mladá dívenka, která prezidentu Pavlovi položila jeden z prvních dotazů.

„Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?“ ptala se dívka, čímž ještě více uvolnila už tak pohodovou atmosféru v sále. Druhou otázkou si však navíc vysloužila i potlesk obecenstva.

„Mohla bych vám předat kytičku?“ zeptala se, načež Pavel reagoval, že kytku předá manželce.

VIDEO: Branná výchova, marihuana i létání. Prezident mluvil s lidmi na Slovácku

Během debaty došlo ale i na vážná témata. Lidé se Pavla ptali například na přijetí eura, kumulaci funkcí politiků nebo třeba zvyšování věku odchodu do důchodu.

Za své odpovědi si prezident vysloužil potlesk z hlediště. Ten nejhlasitější přišel po hodině a půl, na samém konci debaty, která zároveň znamenala i konec prezidentovy návštěvy kraje.

Prezident během dvou dní navštívil všechny čtyři okresy Zlínského kraje. Zavítal například do výroby firmy TON v Bystřici pod Hostýnem, na Krajský úřad, do skanzenu v Rožnově, do areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích nebo do Ostrožské Lhoty.