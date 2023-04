„Tohle nemohl vymyslet nikdo normální. Vůbec to nedává smysl. Když zruší poštu ve Velehradské, celá dvě velká sídliště, Slovan a Zachar, budou bez pošty. Lidé budou muset přes celé město až na Spáčilovu,“ kroutí hlavou senior Josef Dočkal, který využívá právě poštu ve Velehradské ulici.

Pošta zruší na Kroměřížsku dvě pobočky

„Zase se něco rozhodlo jen tak od stolu. Bez ohledu na to, kolika lidem to zkomplikuje život,“ míní.

Emoce vyvolala také zpráva o zrušení pošty v Havlíčkově ulici.

„Je to nesmysl, co vám budu povídat. Po tom, co se zrušila pošta na náměstí, byla tahle ideální, protože je blízko centra. Teď tady bude pošta citelně chybět,“ uvažuje Kroměřížanka Pavla Dostálová.

Nová pošta na náměstí Míru

Bez pošty však lidé v centru města zřejmě nezůstanou. Pobočku v Havlíčkově ulici by totiž měla nahradit nová pošta na nedalekém náměstí Míru. Deníku to potvrdil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

„Pobočka v bývalé budově restaurace Slavia opravdu vzniká,“ uvedl mluvčí.

„S otevřením počítáme pravděpodobně v červnu tohoto roku,“ dodal Vysoudil s tím, že pošta na náměstí Míru bude bezbariérová a v novém designu.

Město je proti zrušení pobočky na Velehradské

Informaci o otevření nové pošty na náměstí Míru potvrdil také starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

„Pobočku v Havlíčkově ulici by měla nahradit nová pobočka na náměstí Míru. Zrušení pobočky ve Velehradské ulici ale odmítáme. Nesouhlasíme s omezením služeb. Budeme žádat zástupce České pošty o přehodnocení tohoto záměru,“ uvedl Opatrný.

Pošta město informovala o chystaném zrušení poboček dopisem. V něm tvrdí, že se dostupnost a kvalita poštovních služeb pro občany nezhorší.

„Myslím, že to není pravda. O chystaném zrušení poboček s námi nikdo předem nemluvil. Pobočka ve Velehradské ulici je spádová pro velká sídliště Slovan a Zachar. A zejména pro starší občany, kteří služeb České pošty využívají, je každý krok navíc nepříjemnou komplikací. Stejně tak negativně vnímám pravděpodobné prodloužení doby, po kterou budou lidé čekat na obsloužení,“ dodal starosta.

Kde jsou pobočky pošty v Kroměříži nyní?

Spáčilova 3763/44

Havlíčkova 504/9

Velehradská 4248/24a

Kde budou pobočky pošty v Kroměříži od července?