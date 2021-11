Jinak tomu nebylo ani v Kroměříži, kde se ve čtvrtek a pátek konal tradiční adventní jarmark. Ten probíhal od 9 do 17 hodin, tudíž novými vládními opatřeními nebyl nijak limitován.

Pro Kroměřížany to však byla poslední letošní možnost nasát trochu vánoční atmosféry na Velkém náměstí s punčem či svařákem v ruce, dát si něco dobrého, či si zakoupit některou z široké nabídky vánočních ozdob od některého z prodejců.

I přesto, že se nová vládní opatření tohoto jarmarku nedotkla, šlo v očích prodejců vidět rozčarování ze současné situace.

Kroměřížsko v pátek zasypal první sníh

„Co vám na to mám říct? Jsem naštvaný. Já rozumím tomu, že situace je vážná a je třeba ji nějak řešit. Ale opravdu jsou trhy nejrizikovější místo? A co ty neustále plné nákupáky? To je v pořádku? Všichni víme, že ne,” zlobí se jeden z prodejců.

A nezůstává se své kritice osamocen.

„Já souhlasím s kolegou. Vždyť je dneska ten slavný Black Friday. Ať se jde naše vláda dnes podívat do kteréhokoli obchodu a pak mi řekne, že je to tam bezpečnější,” říká další ze stánkařů.

Jsme rádi, že přišel aspoň někdo

Situaci trhovcům v pátek zkomplikovalo i počasí. Část dne totiž vydatně pršelo a okolo poledne začalo v Kroměříži sněžit. Velké náměstí tak bylo poloprázdné.

„Je škoda, že to takhle vyšlo. Mohli jsme si všichni ještě užít posledního dne, kdy se tady můžeme sejít, taky jsme mohli ještě mít nějaké tržby. I tak jsem ráda, že přišel aspoň někdo,” poznamenala s úsměvem na tváři paní Jana.

Jedním z návštěvníků adventního jarmarku byl v pátek i pan Daniel z Kroměříže.

„Musel jsem přijít. Bral jsem to tak trochu jako svou povinnost. Je mi upřímně líto všech těch stánkařů. Dva dny tady mrznou, pak se dozví, že to jsou jejich poslední letošní trhy, a navíc začne sněžit a město se vyprázdnilo. Tak jsem si přišel dát aspoň grog a něco hezkého koupit,” vysvětlil s úsměvem na tváři návštěvník.

60 let starý mechanický betlém láká na pohyblivé figurky

Velké trhy měly začít 10. prosince

Součástí adventního jarmarku mělo původně být i rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí. Avšak poté, co hejtman Zlínského kraje Radim Holiš na úterní tiskové konferenci avizoval, že v kraji budou od příštího týdne zakázány akce nad sto účastníků se město rozhodlo rozsvícení stromu zrušit.

Na Kroměřížany původně čekal během adventu bohatý program. V plánu byly také velké vánoční trhy nazvané Štastné a veselé. Ty měly začít 10. prosince.

Zahájit je měl videomapping a koncert Davida Kollera. Trhy měly trvat třináct dní, a kromě zhruba dvaceti stánků s nejrůznějším sortimentem byl na zlatou neděli připraven koncert zpěvačky Anny K.