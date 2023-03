Mít u porodu někoho blízkého nebyl vždycky standard, jako je tomu dnes. V éře socialismu to nebylo možné a později se za tuto možnost obvykle platilo. Nyní žádná z porodnic ve Zlínském kraji za přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu poplatek nepožaduje. A shodují se, že to ani nemají v plánu.

Perinatologické centrum pouze ve Zlíně

V Krajské nemocnici Tomáš Bati (KNTB) je poskytovaná vysoce specializovaná intenzivní péče předčasně narozeným nebo nemocným miminkům. Jednotka intenzivní a resuscitační péče Novorozeneckého oddělení je místem, kde se začínají psát silné příběhy dětí z celého Zlínského kraje, které přicházejí na svět o mnoho týdnů dříve.

„Předčasně narozené děti mají, mimo jiné, nízkou porodní váhu. Loňské nejmenší miminko narozené ve 25. týdnu vážilo pouhých 440 gramů. Dítě narozené předčasně vyžaduje individuální přístup spojený s dlouhodobým pobytem na našem oddělení a v nemocnici obecně. Maminky a celé rodiny prožívají se svými „miminky do dlaně“ nelehké a psychicky náročné období,“ vysvětlila Marcela Pumprlová, staniční sestra novorozenecké JIRP v KNTB.

Nová porodnice v KNTB? Výstavba by mohla začít už na konci příštího roku

V roce 2022 se ve zlínské porodnici narodilo 1920 dětí, z toho 988 chlapců a 932 děvčat (52x se narodila dvojčata, jednou trojčata). Holčičkám rodiče nejčastěji dávali jména Eliška, Anna, Viktorie nebo Natálie. U chlapců to byli nejvíce Matyáš, Adam, Štěpán a Kryštof.

Loňská novinka – rautové stravování

Pro zpříjemnění pobytu, zavedla zlínská nemocnice bufetové stravování, které mohou rodičky využívat 24 hodin denně.

„Ženy rodičky jsou vlastně zdravé pacientky, proto jsme jim chtěli umožnit v kulturním prostředí pestrou nabídku jídla, na které mají zrovna chuť. Mají tady mléčnou vitrínu s různými produkty, pečivo, müsli, kaše, přesnídávky, ovoce, zeleninu, večer nabízíme i možnost ohřát si polévky z našeho stravovacího provozu,“ uvedla vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Kateřina Slováčková.

První v celém kraji. Zlínská porodnice nabízí maminkám rautové stravování

Vsetín

Ve vsetínské nemocnici rozvíjí již třetím rokem metodu vaginální (ženské) napářky, která je mezi rodičkami oblíbená. Loni ji vyzkoušelo 40 procent rodiček a ohlasy jsou velmi pozitivní.

„Ze služeb aktuálně rozšiřujeme aromaterapii. Službu nabízíme úspěšně již několik let, porodní asistentky nedávno absolvovaly kurz, kde se dozvěděly řadu novinek z této oblasti. Nabízíme možnosti tejpování žen po porodu a nově také u žen s gynekologickými obtížemi. Máme kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné. Prostory pro tyto dvě aktivity byly v loňském roce nově vybaveny,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Maminka každého novorozence letos přímo v porodnici získá balík 25 kusů plen zdarma.

Každé sté miminko dostane plenkový dort

„Každé sté dítě narozené v naší porodnici pak letos získá plenkový dort,“ dodává Plačková.

V roce 2022 zde na svět přišlo 779 dětí při 775 porodech, ve čtyřech případech se jednalo o dvojčata. Kluků bylo 410, což je o poznání více než holčiček - 368.

Kroměříž

"Nejdůležitější je respektující přístup k ženě jako takové," říká primář gynekologicko-porodnického oddělení v Kroměříži Lukáš Vacula.

Loni v dubnu nemocnice otevřela zrekonstruované sály, poskytující maximální pohodlí a komfort domácího prostředí.

„Naším cílem bylo vytvořit nastávajícím maminkám takové zázemí, ve kterém se budou cítit dobře a bude jim to co nejvíce připomínat domov. Věřím, že se nám to povedlo a rodičky u nás budou opravdu spokojené,“ uvedl k otevření primář Vacula.

Rodičky mohou využít tři samostatné porodní boxy, dva z nich jsou vybaveny vanou pro porod do vody, k dispozici jsou také další pomůcky usnadňující příchod miminka na svět.

V kroměřížské porodnici se loni narodilo téměř 700 dětí, statistiku vedou kluci

„K dispozici je také odpočinková místnost pro tatínky, jejichž přítomnost u porodu maximálně vítáme a jsme rádi za jejich aktivní zapojení. A to nejen v případě mužů, ale i jiných doprovázejících osob,“ uvedl Vacula.

Na oddělení se například provádí respektující císařský řez, při němž maminka aktivně asistuje při vytažení miminka z dělohy. V roce 2022 porodnice přivítala 681 dětí.

Uherskohradišťská nemocnice

Během loňského roku přišlo v porodnici v Uherském Hradišti na svět 1450 miminek, z toho 739 chlapečků a 711 holčiček. Dvojnásobnou radost v podobě narození dvojčátek mělo sedm maminek. V roce 2021 se zde narodilo rekordních 1648 dětí a porodnice se tak dostala na 8. místo v počtu porodů v rámci celé České republiky.

„Abychom nadále zachovali vysoký standard poskytovaných služeb a komfort pro rodičky i pacientky gynekologického oddělení, plánujeme v letošním roce zahájit přístavbu lůžkového traktu. Nové prostory nabídnou hospitalizovaným ženám moderní jednolůžkové, dvoulůžkové a rodinné pokoje,“ říká mluvčí Lucie Sedláčková.

Hradišťská porodnice plánuje rozšíření. Které jména tam byla loni nejčastější?

Pokud to situace dovolí, je na přání maminky při porodu císařským řezem možný bonding přímo na operačním sále i za přítomnosti otce (jde o postup, kdy je miminko bezprostředně po porodu spontánním či císařským řezem přikládáno na tělo jednoho z rodičů – kontakt skin to skin, pozn. red.)