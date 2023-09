Zrekonstruovaný dům v Havlíčkově ulici byl v pátek 1. září slavnostně otevřen. Po dvouleté přestavbě našla v budově bývalé vojenské správy nové zázemí kroměřížská městská policie a na své obyvatele tam už čekají přes dvě desítky nových městských bytů. Podívejte se v galerii Deníku, jak to uvnitř vypadá.

Otevření Polyfunkčního domu v Kroměříži, 1. září 2023. | Video: Dominik Pohludka

Nové operační středisko a zázemí včetně šaten, tělocvičny a kanceláří, a také v nové přístavbě vybudovanou místnost pro krizové řízení už využívá městská policie v opraveném domě v Havlíčkově ulici. Přestěhovala se tam z Velkého náměstí.

Do budovy se brzy přistěhují také noví nájemníci, na které tam čeká celkem 18 bytů o výměře 1+kk a sedm bytů 2+kk. Byty jsou určené pro lidi ve věku od 18 do 35 let. Město je nabízí jednotlivcům i rodinám, kteří pracují a na začátku svých kariér ještě nemají dostatek financí na to, aby si pořídili vlastní bydlení. „Byty jsou připravené k nastěhování,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Jak mohou mladí lidé získat startovací byt? „Žadatel musí splnit podmínky pro přidělování startovacích bytů. Kromě výše zmíněného věku to je například vymezený měsíční příjem (nejedná se o sociální byty), fakt, že žadatel nevlastní nemovitost určenou k bydlení, není dlužníkem a není ani v insolvenčním nebo exekučním řízení,“ vyjmenoval mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Nahlédněte do rekonstruovaného domu:

Zdroj: Dominik Pohludka

Byty o velikosti 2+kk jsou pak podle jeho slov určeny lidem, kteří mají ve své péči alespoň jedno nezletilé dítě. „Pokud bude mít o byty zájem více žadatelů, kteří naplní všechny podmínky, rozhodne mezi nimi los,“ upřesnil Vondrášek.

Nájemní smlouva je na rok, prodloužení je možné

Nájemní smlouva bude s nájemníky uzavřena na jeden rok s možností dvojnásobného prodloužení, tedy celkově nejdéle na tři roky. „Výše nájemného bude v prvním roce užívání bytu 150 korun za metr čtvereční měsíčně, ve druhém roce 200 korun za metr čtvereční a ve třetím 250 korun za metr čtvereční,“ sdělil mluvčí.

V rekonstruovaném domě jsou ještě čtyři větší byty o výměře 3+kk. Tyto byty si město ponechá pro vlastní potřeby. „Jednou z možností je například možnost využít tyto bytové jednotky pro zajištění služeb, které ve městě chybějí, například je nabídnout lékařům,“ upřesnil Jan Vondrášek.

Jedna z největších investic za poslední léta

Stavbaři začali budovu bývalé vojenské správy přestavovat v srpnu 2021. Celkové náklady na rekonstrukci činí přes 158 milionů korun. Jedná se tak o jednu z největších investic radnice za poslední léta.

Město má na tuto akci přislíbené dotace: z evropských fondů asi 11 milionů korun a od Zlínského kraje dalších zhruba 27 milionů korun.

Koupi budovy bývalé vojenské správy i přilehlých pozemků, na kterých stojí loni otevřený parkovací dům, schválili zastupitelé v roce 2016. Město přišla na 15 milionů korun. „Parkovací dům stál včetně sanace území, příjezdové komunikace, loubí, fontány se zastřešením zhruba 105 milionů korun,“ vyčíslil Jan Vondrášek.

„Pokud všechny tyto položky sečteme, dostaneme se téměř k 280 milionům korun, které se bývalé vedení města rozhodlo takto investovat. Myslím, že nové vedení města by raději peníze směřovalo jinam například do sportovišť. Ale parkovací dům stojí a polyfunkční dům je opravený, a tak musíme usilovat o to, aby byly co nejlépe využity,“ poznamenal kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.