Preventivní akci podnikli policisté na cyklostezce mezi obcemi Kroměříž a Kvasice.

"Všechny projíždějící cyklisty jsme upozorňovali na to, jak je důležité mít na hlavě přilbu, i když to zákon lidem starším osmnácti let přímo neukládá. Před úrazem totiž chrání mozek na 88 %," vysvětlila policejní preventistka Barbora Balášová.