KROMĚŘÍŽSKO - Preventivních kontrol, při nichž řidiči vidí policejní hlídku na desítky metrů dopředu, už bylo dost. Myslí si to alespoň vedení kroměřížského dopravního inspektorátu. Na silnicích regionu je totiž letos v létě situace natolik dramatická, že se policisté rozhodli výrazně změnit taktiku.

Ilustrační foto. | Foto: Foto: archiv

Na otázku, jak a v čem se kontroly změní, lze sice stručně, i když nepříliš srozumitelně odpovědět: dynamika má vystřídat statiku. Co taková fráze znamená v praxi? „Policisté prováděli zejména statické kontroly, což znamená, že se hlídka nachází na určitém místě, kde je zpravidla zjevně viditelná všem účastníkům silničního provozu, takže kromě činnosti represivní provádí i činnost preventivní,“ vysvětluje Luděk Remeš z kroměřížské policie.

Takové kontroly jsou pro policii technicky jednodušší a nevyžadují vyšší náklady například na technickou vybavenost hlídek.

S ohledem na stav dopravní nehodovosti posledních dnů a měsíců se ale vedení kroměřížské policie rozhodlo provádět i takzvané dynamické kontroly.

„To je soubor opatření, kdy policisté při dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu ve větší míře využívají možností dokumentace přestupkových jednání a to jak viditelně v označených služebních vozidlech, tak s využitím služebních motorových vozidel v civilním provedení,“ poznamenává Remeš.

Mimořádnou nehodovost hodlá podle něj policie zvrátit také tím, že bude v maximální možné míře spolupracovat s obecními a městskými policisty, stejně jako se samosprávami příslušných měst a obcí.

Slušnější motoristé se razantnějších a rafinovanějších policejních kontrol bát nemusejí, k jejich účinnosti je ovšem řada z nich skeptická.

„Slyšel jsem, že státní i městští policisté budou jezdit na kontroly v civilních autech. Počet dopravních nehod to nepomůže snížit, spíše si myslím, že větší význam to snad bude mít při krádežích. Špatné to určitě pro řidiče nebude. Já do města jezdím často, skoro každý den. Policisté na kontroly jezdí, já jsem ale žádné neviděl,“ říká například Zdeněk Valach z Velkých Těšan.

Opačnou zkušenost má Jiří Skopal z Plešovce. „Zrovna včera jsem hlídku viděl v Kroměříži. Změna je určitě dobrá, vždycky je něco nového k něčemu dobré,“ míní motorista.

Spousta řidičů samozřejmě obligátní místa policejních kontrol dávno zná. „Vídávám je v Chropyňské ulici v Kroměříži, tam jsou každou chvíli. Je to jejich práce, tak ať kontrolují. Když budou na nových místech, kde je řidiči nebudou čekat, tak mě to určitě vadit nebude,“ shrnuje mínění většiny slušných motoristů Vladimír Janda z Kroměříže.