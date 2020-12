V pátek odpoledne desku na zámeckém nádvoří odhalil biskup Antonín Basler spolu s generální konzulkou Polské republiky v Ostravě Izabellou Wołłejko-Chwastowiczovou.

„Jako konzulku Polské republiky je odhalení pamětní desky v tomto roce asi ta nejnádhernější a nejmilejší povinnost, která mě v kontrastu s řešením problémů pandemie potkala,“ uvedla Wołłejko-Chwastowiczová.

Praotec české heraldiky

A kdo vlastně byl Bartoloměj Paprocký, že si vysloužil pamětní desku na tak významné památce jakou je kroměřížský zámek? Bartoloměj Paprocký byl polský a český historik, heraldik a genealog. Jeho díla jsou inspirací i pro dnešní genealogy a studnicí informací pro historiky.

Na Moravu přišel Bartoloměj Paprocký poté, co byl donucen z rodného Polska emigrovat. Doma byl totiž coby stoupenec Habsburků, kteří se pro sebe marně snažili získat polskou korunu, takříkajíc persona non grata. Ze strachu o vlastní život mu tak nezbývalo nic jiného než se stáhnout do Habsburské monarchie.

„Bartoloměj využil pozvání olomouckého biskupa. V Kroměříži působil zhruba 10 let a vytvořil tu jedno z nejvýznamnějších děl – Zrcadlo purkrabství moravského,“ řekl prorektor Ostravské univerzity Aleš Zářický. Zrcadlo purkrabství moravského je zásadní historické a heraldické dílo týkající se moravské šlechty, zobrazující erby, stručné genealogické vývody, popisy erbů a tak dále.

Připomínka starší historie města

Bartoloměj Paprocký bydlel na zámku ještě v době před jeho devastací během Třicetileté války. Pamětní deska je proto umístěná na zdi zámecké věže, která se jako jediná z původního gotického kroměřížského hradu dochovala do dnešních dnů. Tedy i po přestavbě do současné podoby, která proběhla až během 17. století po Bartolomějově smrti (po skončení Třicetileté války, pozn. redakce).

Na zámku jsou v tuto chvíli tři pamětní desky – vzpomínka na oběti druhé světové války, připomínka zápisu zámku na seznam kulturního dědictví UNESCO a nově tedy odkazující na život Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle.

„Určitě je dobře, že se díky Bartoloměji Paprockému připomene i starší historie Kroměříže. Vše je totiž zastíněno až dobou pozdější a Říšským sněmem v roce 1848,“ myslí si současný zámecký kastelán Martin Krčma.

Slavnostního odhalení se účastnil i další pozvaní hosté – například starosta města Jaroslav Němec s místostarostou Vítem Peštukou, zástupce nadace Silva Rerum Polonarum Krzysztof Czajkowski, zástupce Univerzity Jana Dlugosz Agnieszka Czajkowska.

Pamětní deska byla financována Ministerstvem kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky, díky vydatné podpoře Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě ve spolupráci s Nadací Silva Rerum Polonarum

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540 – 27. prosinec 1614 Lvov)– český a polský historik, heraldik a genealog. Studoval v Krakově, byl podporovatelem Maxmiliána Habsburského (což ho nakonec dostalo do vyhnanství), v Česku napsal řadu knih o genealogii a heraldice, ale také překládal polské básně a psal i vlastní, zejména náboženské. Z jeho děl čerpají historikové i dnes.