Je to jako držet poklad v ruce. In zoom karta je letošní hit muzea v Kroměříži

V Muzeu Kroměřížska je ukrytý dokonalý model historického centra města | Video: Petra Procházková

Petra Procházková dnes 16:42

Je to karta zalisovaná ve fólii, na které je detailně popsaný jeden konkrétní předmět. Obě její strany pokrývají informace a fotky a vztahuje se vždy k tomu nejzajímavějšímu, co v prostoru je. Takzvaná in zoom karta je letošní novinkou v expozicích Muzea Kroměřížska.