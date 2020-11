„Pojďme uspořádat sbírku na lepší bydlení pro opice?“

„Kdo to (špatné podmínky pro život opic, pozn. redakce) půjde se mnou řešit?“ Takové reakce vyvolal mezi některými čtenáři Deníku článek ze začátku září o stavu současného zookoutku v Podzámecké zahradě (lidově Podzámka) v Kroměříži.

Vzhled zookoutku, ve kterém žijí opice, je totiž pro některé trnem v oku. Klecový chov má rok od roku více a více odpůrců. Zároveň jsou ubikace i s výběhem podle některých příliš malé.

Majitel Podzámecké zahrady Arcibiskupství olomoucké si to uvědomuje. Jaké jsou tedy záměry vlastníka?

Současné ubikace by do budoucna mohly zmizet. Pravdou však je i to, že k zahradě zookoutek neodmyslitelně patří. Vytváří genius loci místa, má svou roli v architektuře i památkové hodnotě.

Skleník s opicemi

Podle Arcibiskupství olomouckého by v budoucnu mohl na místě dnešních betonových výběhů stát skleník, který zdobil Podzámeckou zahradu ještě do druhé světové války. Skleník byl jednou z nejčastěji zobrazovaných staveb Kroměříže – na pohlednicích, obrazech, v bedekrech.

„Bez skleníku nebude Podzámecká zahrada nikdy kompletní, a to ani po funkční, zahradnické stránce. A na vztahu k opicím je dobře viditelná společenská změna,“ tvrdí mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Podle něj by se ještě před deseti lety našel jen málokdo, kdo by nepovažoval opice i v současných podmínkách za milou atrakci.

„Dnes je veřejnost do značné míry rozdělená. Těch, kdo klecový chov – zejména u primátů – považují za něco nevkusného, nepřijatelného nebo přímo za týrání, každým rokem přibývá. Standardy chovu primátů v evropských zoo skočily výrazně kupředu. Primát v klimatizovaném pavilonu, za sklem takové vášně nebudí. Zatím,“ dodává Gračka.

Ani návratem skleníku na své původní místo by však opice nemusely z Podzámky zmizet.

„Velmi zajímavou variantou by mohla být rekonstrukce historické podoby skleníku, ovšem jednou z funkcí by mohl být právě chov primátů. Objekt by dále mohl poskytnout například malé infocentrum, veřejné toalety a podobně. Z našeho pohledu vlastníka je třeba říci, že jde o investici, které se nebráníme, ale zároveň nepatří ke strategickým prioritám. Vnímáme ji jako součást služby veřejnosti, která, pokud se má dále rozvíjet, předpokládá spoluúčast veřejného sektoru,“ popisuje možný scénář mluvčí.

O variantě vystavět nový a větší výběh pro opice v jiné části zahrady prý nemůže být řeč.

„Stavbu nového pavilonu by bylo jen těžko možné realizovat v jádrové části památky UNESCO, takže by bylo nutné hledat místo jinde v Kroměříži,“ vysvětluje Jiří Gračka.

Čas na rozmnožování

Velký výběh je ovšem podle zoologů ze ZOO Zlín klíčový. Potvrdila to tamní mluvčí Romana Bujáčková.

„V malém výběhu začne velmi rychle docházet ke stereotypnímu chování. Důležitá je také rozmanitost ubikace a venkovní expozice, možnost využívat venkovní expozici i v chladnějších měsících,“ uvedla Bujáčková.

Zároveň starost o tato zvířata je náročnější, než se zdá.

„Je rozdíl v chovu lidoopů a ostatních primátů. Lidoopi jsou extrémně nároční na pozornost, a proto je nezbytné jim vymýšlet různá rozptýlení. U ostatních primátů se využívá v rámci enrichmentu (angl. obohacení – pozn. red.) především schovávání potravy, pestrost a rozmanitost vnitřních ubikací a výběhů. Další důležitý aspekt chovu je poskytnout primátům možnost se rozmnožovat a odchovávat mláďata. Není to jenom o ,hračkách‘ a prostoru,“ dodává Bujáčková.

Lidé jsou nečinní

Pomoc a snahu veřejnosti o případné řešení problému Arcibiskupství olomoucké vítá. Upozorňuje však na nákladnost jakýchkoliv změn.

„Náklady na rekonstrukci jsou v reálném rozsahu 2 až 5 milionů korun, při stavbě nového pavilonu v rozsahu 10 až 40 milionů. Téměř vždy šlo o investici vlastníka, často v kombinaci s veřejnou sbírkou. Nevidíme důvod, proč na toto téma nezahájit diskuzi,“ vyzývá občany Jiří Gračka.

V současnosti jenom samotná péče o opice stojí Arcibiskupství milion korun ročně. To není pro chod veřejnosti bezplatně přístupné zahrady zanedbatelná částka.

Jak tedy vypadá iniciativa lidí po téměř dvou měsících? Arcibiskupství olomouckému se doposud nikdo, kdo by situaci reálně chtěl řešit, neozval.

„Když oni nechtějí nic dělat, co můžu já?“ brání se například čtenářka Katka, která měla zájem něco změnit.

Sbírku na rekonstrukci či výstavbu nových ubikací pro opice chtěla iniciovat Juliána Balcárková.

„Moje představa byla taková, že bychom sehnali nějaké peníze přes transparentní účet. Věřím, že spousta lidí by přispěla,“ míní čtenářka Juliána Balcárková, ale přiznává, že v současnosti má jiné soukromé povinnosti. Na sbírku by přispěla i Martina Chocholatá.

„Spoustu let se koukáme, jak jsou obličeje opic utrápené. Účelová sbírka je prvním krokem k úspěchu něco změnit a pomoct jim k lepšímu životu. Kdo nic nevyzkouší, nezjistí,“ myslí si Martina.