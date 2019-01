Zlínský kraj - Z telefonního sluchátka na policejní stanici se ozývá vyděšený, ustaraný hlas. Ten zaslechnou policisté několikrát ročně, když se volaným beze stopy ztratí někdo z blízkých. Po pohřešovaném se okamžitě rozjede intenzivní pátrání.

„Policisté musí o pohřešované osobě zjistit maximum informací. Zjišťují popis osoby i to, co měla na sobě. Zajímají se o okolnosti pohřešování i o to, zda má u sebe pohřešovaná osoba vlastní mobilní telefon, díky němuž by se dala lokalizovat. Také zjišťujeme, zda bere léky či má u sebe finanční hotovost," popisuje mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.

Podle mluvčího uherskohradišťské policie Aleše Mergentala jsou detaily velice důležité. „Vyptáváme se příbuzných a známých, o čem nebo o kom se pohřešovaná osoba v minulosti třeba jen zmínila. Právě detaily nás často mohou dovést k pohřešované osobě," dodává Mergental, podle kterého se ihned prověřují nemocnice i autobusová a vlaková nádraží.

Pokud se pohřešuje dítě, je nejhorší chybou rodičů či opatrovníků s ohlášením zmizení vyčkávat. „Při pátrání po dítěti je každý okamžik rozhodující. Čím dříve je zmizení dítěte nahlášeno, tím větší jsou šance na jeho okamžité vypátrání. Vyměřený rádius je menší a také se lépe pátrá za světla než v noci. Policisté se nebudou zlobit, pokud se dítě najde v pořádku o tři ulice dál, protože včasné zavolání může zabránit ohrožení zdraví dítěte," upozorňuje Mergental.

Často se pátrá po dětech a lidech s psychickými problémy. Samotné pátrání ovlivňuje mnoho faktorů, jako je terén v místě, povětrnostní podmínky, věk, kondice a zdravotní stav pohřešovaného. Někdy postačí pátrací akce o síle několika policistů či hlídek. Pokud ale vše nasvědčuje tomu, že může být ohrožen život pohřešované osoby, nasazují policisté do akce maximum sil a prostředků.

Záleží na rozhodnutí velitele, kterým je zpravidla příslušník policie. „Ten koordinuje činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na místě zásahu. V případě nutnosti si může vyžádat nasazení policejního vrtulníku. Pro úspěšné pátrání je důležitá jeho příprava, shromáždění informací a zajištění mapových podkladů. Kromě technických prostředků, jako je třeba vrtulník s termovizní, mohou být na místo pátrání vyžádáni i policejní kynologové se svými psy či jízdní policie. Podle okolností jsou také přivoláni potápěči či jiné specializované složky IZS," dodává Jaroš.

Právě policejní pes může být při práci v terénu velkou výhodou. „Dokáže propátrat relativně rozsáhlý prostor v poměrně krátkém čase. Dokáže zachytit stopy v křoví nebo třeba na okraji propasti," vysvětluje Mergental.

Jednu z největších pátracích akcí v poslední době vyhlásili policisté na začátku srpna. Za silné bouřky s přívalovým deštěm a ostrým větrem pátraly v noci desítky policistů a hasičů po devítiletém chlapci, který se ztratil při táborových hrách v Rajnochovicích. V půl sedmé ráno ho naštěstí nalezla rojnice složená z hasičů a policistů. Malý táborník byl podchlazený a dezorientovaný. Žádná další zranění ale neutrpěl.

„Vypátrání pohřešované osoby je ve většině případů úspěšné. Záleží na včasnosti nahlášení a charakteru pohřešované osoby," uvádí vsetínský policejní preventista Vladislav Malcharczik.

Podle mluvčího zlínské policie Petra Jaroše je pátrání ukončeno nalezením osoby, úmrtím osoby nebo pominutím důvodu pátrání.

V současnosti se podle informací od okresních mluvčích a databáze Policie ČR ve Zlínském kraji pohřešuje dvanáct mužů a pět žen. Po jednom z mužů se pátrá už více než 20 let. Zajímavostí také je, že ani jeden z pohřešovaných nepochází z oblasti Kroměřížska.

