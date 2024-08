Dokumentuje totiž páté století, dobu stěhování národů, o které stále spoustu věcí nevíme. „Bylo to velmi divoké období a stav toho poznání není nijak obsáhlý. Za dvacet let v oboru jsem na ně narazil teprve podruhé,“ říká Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče.

To zřejmě vysvětluje, proč má nalezená kostra ženy deformovanou lebku. Ne následkem úrazu, ale dlouhodobým formováním, které se dělalo pomocí bandáží od útlého věku. Ukazuje na vliv východních nomádských etnik. „Mohlo jít o příslušnost k nějaké skupině, třeba i v rámci jednoho etnika. Nebo to mohla být módní záležitost. Lidé si upravovali a zdobili tělo už velice dávno,“ popisuje archeolog. Nebo mohla protáhlá lebka značit určitý status v rámci společnosti. Odpovědi nabídne až následný výzkum.

Jaké byli národnosti? To nevíme

Díky technologiím se dá z nálezů vytěžit stále více informací. Archeologové odvezli z místa kosterní pozůstatky. V laboratoři z nich poznají některé nemoci, kterými mohli lidé trpět či zranění, která měli. Opotřebení kostí zase napoví, jakým opakovaným činnostem se věnovali. Projeví se na nich třeba i jízda na koni.

Archeologický výzkum Uherský Ostroh | Video: Pavel Bohun

Umístění, rozměry a směrovou orientaci hrobů zaměřili, zakreslili. Místo se pak znovu zahrnulo a pokračuje na něm stavba.

Co hroby neprozradily je, jaké národnosti pohřbení byli. „Ani v neporušených hrobech nebyly žádné předměty jako spínadla oděvu nebo přezky, které by byly typické pro konkrétní kmen a které by pomohly tuto kulturní otázku rozřešit,“ potvrzuje Popelka.

Vykrádací šachty byly u deseti hrobů, unikly jen dva

Hroby byly rozdělené do dvou skupin po šesti a tvořily semknuté skupiny. Deset z nich někdo narušil, zřejmě nedlouho po pohřbu. Takzvané vykrádací šachty byly ve většině případů nad oblastí hlavy, hrudníku, případně až pánve. Drancování unikly dva hroby, v jednom bylo uloženo dítě, ve druhém asi čtyřicetiletá žena.

Naleziště představuje unikátní funerální památku, která dostane Holešov do odborné literatury jako zatím nejvýchodněji položené tuzemské pohřebiště pátého století. Současně je jediné v celé východní Moravě.

Poměrně často se naopak opakují nálezy z neolitu či raného středověku. V rámci Kroměřížska je z pohledu archeologů nejzajímavější okolí Kroměříže a Holešova, ale také západ regionu, okolí Zdounek či Morkovic.

