„Pokud vydrží počasí, předpokládám, že v příštím týdnu bychom mohli otevřít. Návštěvníkům se omlouváme, ale nechceme je zvát do míst, která jsou riziková,“ říká ředitel arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž Jiří Uhlíř.

Stojíme u vyvráceného jasanu, sousední platan přišel o velkou část své rozložité koruny. Větve dopadly přímo na lavičku pod ním. „Ta škoda je nevyčíslitelná. Každý jeden strom tady má své místo, je to ucelená kompozice,“ vysvětluje Uhlíř a rozhlíží se po zahradě.

Nedaleko je další polámaný strom, jinde už je hromada pořezaného dřeva a další obrovský strom se naklání. V zemi drží jen částí kořenů, zbytek trčí ven.

Co se dá zachránit zdravotními ořezy, to zůstane stát. Místo padlých stromů vysadí nové, vypěstované ze semen těch původních. Jenomže nahradit dvě staletí staré stromy je vlastně nemožné.

Podzámecká zahrada sčítá ztráty i přesto, že ji nezalila voda ze sousední řeky Moravy, jako v roce 1997. „Zachránilo nás, že jsem věděli dopředu co se žene,“ popisuje Uhlíř. „Díky tomu jsme stačili odpustit vodu. A taky to, že jsme kompletně rekonstruovali vodoteče, instalovali zpětné klapky a odbahnili rybníky,“ dodává.

Historie i pitná voda pro Kroměříž

Mluví o projektu za víc než třicet milionů, které dokončili v loňském roce. Letošní povodeň práce prověřila. „Bylo ohromné štěstí, že hladina Moravy nestoupla ještě víc. Její hráze sice mají sedm metrů, ale je to terén, takže nejsou všude stejné,“ vysvětluje ředitel.

Byli připravení na to, že některá místa doplní pytle s pískem, kdyby ale Morava dosáhla sedmi metrů, nejspíš by to nepomohlo. „Ta voda má strašnou sílu, pytle by to neudržely,“ míní Uhlíř.

Uchránit ji bylo nutné nejen z historického hlediska, zahrada tvoří společně se zámkem a Květnou zahradou trojlístek památek zapsaných od poloviny devadesátých let na seznamu Unesco, ale i kvůli pitné vodě.

Je tady jímací území. Kdyby zahradu zalila voda z řeky, mohla by kontaminovat pitnou vodu pro město.

Rekordní návštěvnost díky akcím

Zámek, k němuž Podzámecká zahrada přiléhá, letos hlásí rekordní návštěvnost. „Spoustu lidí přilákaly kulturní akce v zahradě, koncerty nebo divadelní představení. A když přijeli, prohlédli si i zámek,“ potvrzuje Uhlíř. V tuto dobu evidují zhruba 130 tisíc návštěvníků.

Zámek a zahrada patří olomouckému arcibiskupství, Květnou zahradu spravuje Národní památkový ústav.

Také ta byla po povodni zavřená, kvůli podmáčenému terénu. V současnosti už je přístupná.

