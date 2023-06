Podvody s kryptoměnou. Důvěřivci na Zlínsku přišli o více než 4 miliony

O neuvěřitelných 4, 256 milionu korun přišlo na Zlínsku za poslední dva týdny osm lidí a jedna firma. Ve všech případech se jednalo o podvody při investicích do kryptoměny nebo do dalších investičních společností nabízejících vysoký výnos. Pachatelům v případě vypátraní hrozí trest dva až osm let ve vězení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK