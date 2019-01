Úřad práce (ÚP) přitvrzuje. Na podvodníky se sociálními dávkami se v loňském roce zaměřil v téměř sto tisících šetření, z toho pětašedesát tisíc jich provedl přímo v místě, tedy v domácnosti. Důraznější dohled je ostatně jedinou cestou v boji proti podvodníkům i podle obyvatel Kroměřížska.

Úřad práce v Kroměříži. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Rohanová

Přestože se ÚP na podvody se sociálními dávkami více zaměřuje, stále se najdou lidé, kteří se pokusí si přilepšit. Nejvíce lidé podvádějí s nepojistnými sociálními dávkami.

„Jedná se hlavně o příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí, v menší míře pak o příspěvky na péči, zvláštní pomůcku, mobilitu nebo dávky mimořádné okamžité pomoci,“ vyjmenovala pro Deník tisková mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

V případě podezření na podvod zahájí úřad okamžitě šetření, které probíhá v přirozeném prostředí žadatele, při čemž zjišťuje jeho životní, sociální i materiální podmínky. Jedná-li se o přiznání dávek v hmotné nouzi, zaměří se pracovníci také na to, kolik lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy, výdaje a jaký mají majetek.

Čtěte také: Festival plný opic bude veselý

Švindl pak mohou odhalit úředníci různě – třeba podezřelým nárůstem spotřeby energií.

„Klient pobírající příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení vykázal velký nedoplatek za vodné a stočné. Na základě sociálního šetření zaměstnanci ÚP ČR zjistili, že si muž pořídil venkovní bazén, a spotřeba vody mu tudíž rapidně vzrostla,“ uvedla příklad z praxe mluvčí úřadu práce.

Tresty pak většinou spočívají v navrácení neprávem vyplacených peněz. Nejen pracovníkům úřadu, ale ani lidem se takové chování pochopitelně nelíbí.

„O podvodech jsem už slyšela a určitě by se to dít nemělo. Jsou pak biti lidé, kteří dávky opravdu potřebují a nedosáhnou na ně,“ míní třeba Andrea Daňková ze Zdounek. Řešením je podle obyvatel regionu ještě větší prověřování žadatelů.

Čtěte také: Krodos Busu vyměřil úřad za chyby v tendru půlmilionovou pokutu

„Je to jednoduché, lidé dostávají, co nemají, protože jsou vyčůraní. Seženou si razítka, papíry a dostanou všechno. Já jsem nějakou dobu dávky pobíral, když jsem byl nezaměstnaný, takže vím, co to je. Předcházet se tomu podle mě dá četnějšími kontrolami v domácnostech," navrhuje David Zelinka z Kroměříže.

A podobně to vidí i další obyvatel města.

„Ti co nepracují, mají až moc peněz, úřady by měly přitvrdit. Já to vidím, protože jsem čtyřiačtyřicet let pracoval a teď mám nějakých deset tisíc důchod, zatímco takoví mají peněz až až,“ posteskl si pro Deník Josef Lička.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ

Čtěte také: Zvrat v kauze finančních úřednic: Vrchní soud vrátil případ zpět do Zlína