Zastupitelé města Kroměříž na svém posledním zasedání desítky minut diskutovali o schválení návrhu na podporu ve výši 1,15 milionu korun. Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži původně žádala město o 4,5 milionu. Návrh po debatě zastupitelů prošel, tři zastupitelé byli proti, čtyři se zdrželi hlasování.

Kolik dá arcibiskupství?

Nejen některé zastupitele, ale také diskutující na sociálních sítích zajímala odpověď na otázku mířící na správu zahrad a zámku – jakou částkou bude spolupracovat arcibiskupství?

„Je to naopak. Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži hradí veškeré náklady spojené s údržbou Podzámecké zahrady. Město se bude poprvé v historii podílet schválenou částkou jeden milion sto padesát tisíc korun,“ vysvětlil ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Jiří Uhlíř.

Další prostředky by mohly vzejít vzhledem k memorandu o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Zlínským krajem, které schválilo kroměřížské zastupitelstvo loni v červnu, také z rozpočtu kraje. Zatím je tato možnost podpory v jednání.

Údržba stojí 12 milionů

Ročně stojí údržba Podzámecké zahrady, která je návštěvníkům volně přístupná, zhruba dvanáct milionů korun.

„Vytipovali jsme oblasti obnovy a požádali město o spolupráci na základě memoranda. Celkově se v rámci první etapy jedná o čtyři a půl milionu korun, město přispěje zmíněnou částkou. Tohoto rozhodnutí si velmi vážíme,“ doplnil Uhlíř.

První etapa už podle jeho slov začala. Je v ní zahrnutá především provozní bezpečnost, zejména statické zajištění stromů tam, kde je největší návštěvnost zahrady. Na tyto práce navážou opravy parkových cest, pořízení a oprava parkových laviček a odpadkových košů, obnova Mlýnské strouhy a pořízení techniky pro údržbu parkového areálu.

Podpora je na místě

Většina zastupitelů včetně starosty má za to, že podpora na údržbu Podzámecké zahrady z rozpočtu města je na místě.

„Máme tu památku UNESCO, je to možná ta nejlepší značka, kterou můžeme mít. Město se zámkem prezentuje, spolupráce by měla být nějak nastavená,“ uvedl starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Připomněl, že původně se správa zámku na město obrátila s žádostí o tři miliony korun na provoz, zejména sečení trávy. To je podle starosty nekoncepční řešení. Arcibiskupství tedy žádost přehodnotilo a předložilo novou na podporu investičních i neinvestičních nákladů. V ní se mají objevit také trvalé investice pro turisty i obyvatele Kroměříže, jako například toalety.

Pro podporu se vyslovil také zastupitel Tomáš Opatrný.

„Kroměříž neskutečně profituje z toho, že zahradu máme. Přitahuje turisty, ale zahradu využívají i obyvatelé města, mají do ní vstup zdarma, církev nic po obyvatelích nechce. Proto by měla radnice pomoci tento park udržovat. Dáme desetinu z celkových nákladů na údržbá, to je dobrá investice pro město,“ uvedl.

Argumenty odpůrců

S podporou zásadně nesouhlasí zastupitel Richard Kreml.

„Peníze města by měly být využité na investice majetku města, například městských parků a městské zeleně,“ prohlásil.

Připomněl, že došlo k vyrovnání mezi státem a církvemi.

„Na zámku probíhají rekonstrukce, pokud vím, jde o investici 250 milionů, která je z drtivé většiny hrazená ze státních peněz. Nemyslím, že by město mělo utrácet peníze tímto směrem,“ dodal.

Proti návrhu na podporu se vyslovil také zastupitel Petr Komínek.

„Těch milion sto padesát tisíc vezmeme komu? Kultuře, sportu, investicím, sociálu, zdravotnictví? Nejsem nepřítel církve, ale nebudu dávat někomu, kdo má miliardy,“ řekl.

Přispěje i kraj?

Na jednání zastupitelů zazněla také několikrát připomínka, že by mohl příspěvek města pobídnout Krajský úřad Zlínského kraje, aby také na správu zahrad a zámku přispěl.

Tato možnost není vyloučená, ale zatím nemá jasné obrysy.

„S Arcibiskupstvím olomouckým se zástupci Zlínského kraje už před časem sešli. Právě podpora při péči o Podzámeckou zahradu byla jedním z hlavních témat. Konkrétní podoba zatím nebyla blíže stanovená,“ sdělila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, která má v gesci kulturu.