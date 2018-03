Podmáčené domy v Koryčanech čeká demolice. Nejspíš už do měsíce

Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 18 000 Kč

Svářeči Svářeč. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Co Vás u nás čeká:, Svařován strojírenských dílů., Práce v ranní směnně, odpoledne jen v případě mimořádných zakázek., Práce s výkresovou dokumentací, , Co k výkonu práce budete potřebovat:, Svářečský průkaz CO2, může být i krátkodobě propadlý, zajistíme školení., Vyučení / případně rekvalifikaci v technickém oboru, Praxi ve strojírenské výrobě na pozici svářeče, Vlastnosti jako spolehlivost, samostatnost, pracovitost, loajalita, Velkou dávku manuální zručnosti a pečlivosti, Pokud umíte svařovat metodou TIG, bude to výhoda pro Vás, , Nabízíme:, Zajímavé ohodnocení dle zkušeností a dovedností, Smlouvu na dobu neurčitou (3 měsíce zkušební lhůta), Příspěvek na stravování., Měsíční zpříjemnění za 100% docházku., Vánoční bonus ve výši průměrného měsíčního výdělku., Odměna za zaškolení nového kolegy., Doporučte dalšího kolegu a taky vás odměníme., Máme i další možnosti mimořádných odměn.. Pracoviště: Moravia řetězy a.s., Hulínská, č.p. 1799, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Lukáš Hojgr, +420 601 170 142.