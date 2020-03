„Je to stále horší. Kdybych vám o tom měla vyprávět, rozplakala bych se,“ říká smutně paní Rajnochová a ukazuje na vodu tekoucí z kopce dolů kolem jejího domu.

„Barák trpí. Podloží je narušené a dům si sedá,“ popisuje strasti starší žena.

Nebezpečná krajnice

Voda, která dále pokračuje do koryta u silnice, již podemílá krajnice vozovky. Malý a na první pohled poklidný potůček si již našel cestičku pod asfaltový koberec. Auta před možným nebezpečím svážející se krajnice varují výstražné cedule. Elena Mohylová z domu, který je po proudu potoku postaven nejníže, si myslí, že špatný stav vozovky konečně donutí Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) jednat.

„Na několika místech je patrné, že voda podemílá cestu. Tak snad se už něco dít bude. Přece nenechají spadnout půl silnice. Už nyní je silnice nebezpečná. Krajnice se sváží dolů v zatáčce,“ říká Elena Mohylová.

„Není to žádná sranda. To, na co neustále upozorňujeme se událo letos v zimě. Voda se vylila, tekla všude kolem, nedalo se projet autem a navíc mrzlo. Silničáři tady vysypali tři pytle soli, aby byl úsek vůbec sjízdný,“ vzpomíná Elena Mohylová.

První opravy skončí v dubnu

Alfou a omegou celého sporu jsou bezesporu majetkoprávní vztahy. Část pozemků je ve vlastnictví církve, část obce a část kraje (ŘSZK). Obyvatelka jednoho z domů, Anna Kurfürstová, si již dříve stěžovala, že místo hledání řešení se pouze všichni navzájem obviňují z nečinnosti, z pochybení či nedostatku spolupráce. Na posledním společném jednání, na sklonku minulého roku, se ovšem mezi sebou jednotlivé strany dohodly a snad se, pro obyvatele domů, blýská na lepší časy.

„Obec se zavázala, že opraví tady propadnutou propust a pak se do práce hned pustí silničáři. Do konce dubna by měla skončit obecní rekonstrukce. Tak doufám, že se to již hnulo k lepšímu,“ věří Mohylová.

Její slova potvrzuje také místní starosta Petr Horáček.

„Zařídíme opravu propustku pod komunikací, aby se vyřešil problém se stékající dešťovou vodou. Nebylo to jednoduché, museli jsme jednat s druhým z vlastníků – církví – a taky ŘSZK nechtělo akceptovat své povinnosti, které v této lokalitě mají,“ nechal se slyšet starosta Horáček.

„Obec má zborcený svůj propustek. Musí jej vyčistit a dát do pořádku. Poté budeme pokračovat my. V poslední řadě dojde také na opravu silnice,“ uvedla za ŘSZK Jitka Škrabalová, která zde zastává funkci náměstkyně pro investiční výstavbu.

Možná tedy po letech vzájemného obviňování a vyhýbání se vlastním povinnostem konečně dojde k nápravě a obyvatelé domů se při dalším větším dešti nebudou bát, zda jim nateče voda až do domu.