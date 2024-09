Tvoří téměř dokonalý kruh a patrně vede do historické odvodňovací štoly. Díra v zemi, která se znenadání objevila v kroměřížské lokalitě K Terezovu, je jedním z následků povodní, s nimiž se město musí vypořádat.

Je ohraničená páskou, člověk by v ní sice nezmizel docela, na úraz by ale stačila. K Terezovu je jedno z míst, kde se stále drží voda. Zaplavená zůstávají i dvě hřiště v areálu fotbalového stadionu a část nové cyklostezky, která spojuje místní části Kotojedy a Vážany.

Hladina se snižuje, ale je pomalu. „V prvních dvou lokalitách podle odborníků nezbývá nic jiného než čekat na samovolný odtok. Rychlé odčerpání by mohlo narušit podloží včetně tělesa železnice a ohrozit stabilitu terénu v této lokalitě,“ popsal starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Mimo to by bylo neefektivní, protože spodní voda stále natéká. „Co se laguny ve Vážanech týká, pokusíme se ji odčerpat do Kotojedky,“ doplnil Opatrný.

S pozorováním změn terénu může pomoci veřejnost

Problémy jsou také na Mariánově, kde je ucpaný propustek a poškozený most. Než bude možná celková oprava, chce ho radnice provizorně zabezpečit tak, aby se lidé dostali k zahrádkám, které v lokalitě mají. U Hrubého rybníka se zase propadla kanalizace.

Podívejte se, jaká je situace v Podzámeké zahradě:

Povodeň poničila stromy v Podzámecké zahradě v Kroměříži (září 2024) | Video: Petra Procházková

Městští strážníci pravidelně kontrolují břehy podél řeky Moravy, kterou od vylití dělila zhruba půl metru. Po opadnutí vody hrozilo, že se břehy, které jsou uměle navýšené v rámci protipovodňových opatření, mohou začít trhat. I když se to nepotvrdilo, stále platí, že by se jim lidé měli vyhýbat. „Z břehů se místy trhají jen nánosy, což není nebezpečné,“ doplnil Opatrný.

A požádal, aby lidé změny, které mohou souviset s následky povodní, hlásili na linku městské policie.

Pokračuje i práce v lesoparku Barbořina, kde kvůli podmáčenému terénu popadaly stromy. Vstup je tam zakázaný, pracovníci technických služeb vývraty postupně odstraňují, nebezpečí vzniku dalších ale trvá.

Evakuovaný domov pro seniory se chystá na návrat klientů

Podobná je situace v Podzámecké zahradě. I tady voda poničila historické stromy, pracuje se na jejich odstranění a stabilizaci těch, které zůstaly stát. Správa zámku oznámila, že se památku Unesco pokusí otevřít v příštím týdnu, o vývoji situace průběžně informuje na sociálních sítích. „Prosíme návštěvníky o trpělivost, nechceme je pouštět do míst, kde není bezpečno,“ vzkázal ředitel arcibiskupského zámku Jiří Uhlíř.

Ke konci už spěje i úklid a příprava na návrat klientů vážanského domova pro seniory. Z něj se musela během povodní evakuovat víc než stovka lidí, hned druhý den do budovy natekla voda a přinesla s sebou nánosy bahna. Zaplavila přízemí a suterén, které jsou technickým zázemím domova. "V tuto chvíli máme uklizeno, vyčištěno a pokoje jsou připravené. Doděláváme revize elektrických zařízení a pracuje se na zprovoznění výtahu," popsal místostarosta města Pavel Motyčka.

