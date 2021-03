PODÍVEJTE SE. Nová hasičárna v Bystřici se už staví

V Bystřici pod Hostýnem pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice. Základní kámen byl položen v prosinci. Náklady by se měly vyšplhat k 63 milionům korun. Tamní profesionální hasiči by se do moderních prostor měli stěhovat už na přelomu roku 2021 a 2022.

Stavba nové hasičské stanice v Bystřici pod Hostýnem | Foto: Deník/Jakub Omelka

Kromě garáže pro zásahovou techniku vznikne zázemí pro mužstvo, například prostory pro fyzickou a odbornou přípravu, zasedací místnost krizového štábu, kuchyňka. Na pozemku zbude dost místa na hřiště pro venkovní přípravu, včetně věže na sušení hadic," vyjmenoval krajský ředitel. Hasičům tak odpadne nepříjemné umývání vozů na silnici před stanicí,obtížné manévrování s vozidly při výjezdu a následný průjezd skrze parkoviště, kterému čelí v současných prostorách.