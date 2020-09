Podhostýnský region sužuje nákaza onemocnění COVID-19. Nové případy přibývají každým dnem.

„V dané oblasti jsme zaznamenali další nové případy onemocnění. V tuto chvíli data zpracováváme a probíhá zajišťování osob v rizikovém kontaktu,“ uvedla v pondělí odpoledne Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně (KHS).

Starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek o situaci říká, že je alarmující. Město přichází s preventivními opatřeními. Platit začínají v úterý 15. září. V pondělí hlásila KHS v Bystřici pod Hostýnem 61 nakažených.

DOMOV PRO SENIORY UZAVŘEN

Již minulou středu musel ředitel základní školy T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem Alexandr Hrycík poslat do karantény třídu 5.B, protože přišla do styku s učitelkou, u které vyšel pozitivní test na COVID-19. Do konce týdne k "páťákům" ní přibyly i dvě 7. třídy.

Do karantény se dostala také jedna třída mateřské školy MŠ Radost na Schwaigrově náměstí. Onemocnění COVID-19 musela KHS řešit také v místní základní umělecké škole.

COVID-19 však neřádí jen ve školských zařízeních. Výskyt nákazy novým typem koronaviru připustila také ředitelka Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem Eva Winklerová.

„Covid je mezi zaměstnanci. Nebudu říkat, zda se jedná o jednoho nebo více zaměstnanců. Jiní pracovníci jsou v karanténě,“ přiznala Winklerová. Tento týden platí v Centru pro seniory Zahrada zákaz návštěv.

„Ještě se čeká na další výsledky odběrů a pak se rozhodneme podle situace. Nechceme odepírat lidem kontakt s jejich blízkými,“ řekla Winklerová.

KVŮLI TESTŮM ZAVŘENÁ ŠKOLA

Město přistoupilo k prvním preventivním opatřením. Dojde k uzavření Společenského domu Sušil, ruší se projekce v kině, neuskuteční se plánované akce v městské knihovně ani nejbližší kulturní akce města.

Své kroužky přerušuje také středisko volného času. A to až do 5. října.

V pondělí a úterý je také zavřena základní škola v Rajnochovicích. Celý tamní pedagogický sbor byl pracovníky KHS odeslán do Kroměříže na odběry.

„O dalším postupu budeme informováni v průběhu úterý prostřednictvím třídních učitelů,“ vzkázal rodičům na školním webu ředitel školy Vladimír Konečny.

Společně s pedagogickými pracovníky z rajnochovické školy bylo do Kroměřížské nemocnice na odběry odesláno několik dalších desítek lidí. Na výsledky budou nyní čekat.