První písemná zmínka: 1283

Počet obyvatel: 710

Za vyzdvihnutí jistě stojí Základní a Mateřská škola Počenice. Škola je malotřídní, rodinného typu, což znamená, že učitelé se dětem lépe a více věnují.

Slavný rodák

Karel Sergej Dubovský (*1889 Počenice, †1943 Berlín), velitel praporu, plukovník pěchoty).



Ořecháč v novém kabátě

Obec by letos ráda provedla rozsáhlejší rekonstrukci oblíbeného výletiště, takzvaného Ořecháče. „Na Ořecháči se pořádají kulturní a společenské akce, zábavy, ale i rodinné oslavy. Lidé jej, když se najde volný termín, často využívají pro vlastní oslavy,“ říká starostka obce Pavlína Procházková.

Lidi se naučili, že když je tam volný termín, tak jej využívají. „V zázemí Ořecháče je potřeba udělat opláštění budovy, novou střechu a podlahy. Také se budou dokupovat lavičky, stoly, mobiliář a rekonstrukci potřebuje i příjezdová cesta do areálu,“ popsala záměr Procházková. Obec proto podala žádost o dotaci, ze které by mohla investici zaplatit. „Pokud se ji nepodaří získat, budeme opravovat výletiště z vlastního postupně. Stejně jako tomu bylo doteď. Dělali jsme nové sociálky. Další rok se podařilo dotáhnout vodovod, místo studny,“ uzavřela starostka.

Osekaný rozpočet

Obec se, stejně jako mnohé další, připravuje na nižší příjem od státu. Z takzvaného rozpočtového určení daní zřejmě přiteče do obecní kasy vlivem pandemie peněz méně. „V minulých letech se české ekonomice velmi dařilo, od roku 2016 se obecní rozpočet navyšoval. Pro příští rok tak musíme počítat se snížením o zhruba 10 procent,“ míní starostka obce Pavlína Procházková. „Investice proto musíme plánovat opatrně a držet vyrovnaný rozpočet. I přesto máme na příští rok naplánované investice, realizace některých závisí na získání dotace,“ vysvětlila starostka Pavlína Procházková.

Tip na výlet - Kaple svaté Anny

cca 2 až 3 kilometry od Počenic-Tetětic

V katastru městA Morkovice Slížany najdeme v polích nad Slížany kapli sv. Anny. Jedná se o dominantní bod v krajině, neboť se nachází na výšině Zdounecké brázdy v sousedství Litenčické pahorkatiny. Ke kapli se dostaneme ze Slížan polní cestou, když v obci uhneme vlevo na modrou značku značící hipostezku, která nás dovede k místu. U kaple je jedno ze zastavení hipostezky z Morkovic do Tetětic, která je modře značená. Před kaplí je zbudován altánek s informační tabulí, lavicemi a stolem a dále úvaziště pro koně.

