Region mají zasáhnout od dnešního dne do noci z neděle na pondělí. Město proto zrušilo na sobotu plánovaný koncert kapely Doga, stejně jako na pondělí plánovanou akci nazvanou Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. „Zabýváme se nyní především ochranou majetku města a bezpečností jeho obyvatel, což je pro nás priorita,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Rally, která je součástí seriálu závodů Českomoravského poháru, letos podruhé v šestileté historii zařazuje i městskou noční rychlostní zkoušku. Startuje v pátek v půl sedmé večer. „Jsem optimista, věřím, že se celý závod odjede, i když budeme muset improvizovat a je možné, že se některé rychlostní zkoušky zruší,“ uvedl Urban. „Rozhodně nebudeme zbytečně hazardovat, ale závodníci jsou připravení na jízdu na každém povrchu, i na mokrém,“ dodal.

Nouzové parkování bude na výstavišti

Na většině míst regionu dnes zasedaly povodňové komise, v Kroměříži jsou v pohotovosti dobrovolní hasiči, městští policisté a pracovníci Kroměřížských technických služeb. „Řešíme také parkování pro obyvatele i firmy ze záplavových oblastí, kteří budou moci v případě ohrožení velkou vodou využít parkoviště kroměřížského výstaviště,“ poznamenal Opatrný.

Podívejte se na přípravy v Olomouckém kraji, který patří k nejvíce ohroženým:

Briefing po jednání povodňové komise v Olomouci, 12. září | Video: Tauberová Daniela

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by ve Zlínském kraji mohlo napršet až 250 milimetrů srážek na jeden metr čtvereční. Aktuální stav hladiny vodních toků je možné sledovat na webu ústavu nebo na webu Povodí Moravy. Situaci by podle předpovědi navíc měl komplikovat silný vítr.

V Holešově hasiči monitorovali nebezpečná místa

Lidé bydlící v záplavových oblastech by měli preventivně zabezpečit svůj majetek, vozidla přeparkovat do výše položených lokalit a cenné věci i důležité dokumenty přemístit do vyšších pater domu. Vhodné je připravit si evakuační zavazadlo i s doklady a dbát na to, aby mobilní telefon byl nabitý.

V pohotovosti jsou i Hasiči města Holešova, kteří ve čtvrtek začali s přípravou pytlů s pískem, monitorovali místa ve městě, která mohou být problematická, kontrolovali, případně čistili kanalizaci, propustky a chystali techniku. „Pytle s pískem budou už dnes připravené s kontejneru a v případě potřeby je začneme rozvážet na jednotlivá místa,“ popsal velitel družstva Hasičů města Holešova Petr Krchňáček.

