Počasí vlekařům nepřeje, o víkendu se přesto bude lyžovat téměř všude

Nejhorší lyžařská sezona za poslední roky – právě tak hodnotí z hlediska počasí letošní zimu mnohé skiareály z Kroměřížska. Jejich provozovatelé však stále neztrácejí naději, že únor přinese ještě znatelné ochlazení a tím pádem i víc návštěvníků pro střediska.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Přestože tak aktuální teploty nejsou právě zimní, lyžovat by se také o prvním únorovém víkendu mělo ve většině areálů v regionu. Otevřeno by v sobotu a neděli mělo být třeba na Tesáku.

„V novém roce se u nás jezdilo o všech víkendech, snad kromě toho prvního. Doufám tedy, že pojedeme v sobotu a neděli i teď, předpovědi totiž slibují, že se má ochladit,“ informoval předseda provozujícího lyžařského oddílu Jiří Vašík.

Letošní sezona je podle něj ale jedna z nejhorších.

„Je pravda, že asi před pěti lety byla zima ještě slabší, za poslední roky je to ale opravdu nejhorší teď,“ zhodnotil.

Pokud se však prý v únoru zadaří a teploty dostatečně klesnou, určitě by podle něj chtěli vydržet alespoň do konce měsíce a možná pak i přes první březnový týden.

Místem, kde problémy se sněhem nezaznamenali ani během nadprůměrně teplého ledna, byl Troják. Lyžaři z okolních regionů se sem sjíždějí už od Vánoc.

„Teplejší dny jsme přečkali dobře, měli jsme totiž docela velké zásoby sněhu ještě z listopadu, takže se nám to podařilo pokrýt,“ zdůvodnil už v polovině ledna pro Deník tamní provozovatel Jakub Juračka s tím, že i kdyby se už neochladilo, do konce února se sněhem bez problémů vydrží.

Podobně si vedou i na Stupavě, kde by příští týden chtěli dokonce rozšířit provoz.

„Momentálně jezdíme na hlavní sjezdovce, čekáme na ochlazení v příštím týdnu, kdy bychom chtěli zasněžit i další sjezdovky,“ předeslal provozovatel stupavského střediska Lubomír Orel.

Do závěrů ohledně letošní sezony by se však raději nepouštěl.

„Zima ještě nekončí, tak bych to nechtěl hodnotit. Třeba se to ještě spraví. Pokud se v únoru opravdu ochladí a nebude příliš teplé jaro, tak bychom chtěli vydržet alespoň do začátku dubna,“ dodal.

Na Rusavě lyžaři o víkendu naopak nejspíš nepořídí. Letošní zimu se tam totiž ještě nepodařilo sjezdovky kvalitně zasněžit a otevřít.

„Uvidíme, jak to bude příští týden, kdy by mělo mrznout. V posledních letech jsme opravdu nezažili, že bychom v únoru ještě neměli otevřeno, letos je to opravdu špatné,“ postěžovala si za tamní skiareál Jiřina Ludvíková.

Pokud se v únoru konečně podaří svah na Rusavě zasněžit, chtěli by podle ní provoz udržet tak dlouho, jak jen to bude možné.